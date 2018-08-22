3,5 года лишения свободы за взятку. Суд вынес приговор завлабораторией больницы в Минске

Новости Беларуси. Вынесен приговор по уголовному делу в отношении экс-заведующей клинико-диагностической лабораторией 9-й городской клинической больницы Минска.

Как сообщает Минский городской суд, женщина обвинялась в получении взятки. Она получала деньги в несколько приемов в период с июня по декабрь 2016 года. За это время она получила сумму, которая составила шесть тысяч евро, «за внесение в проект технических характеристик автоматического анализатора мочи таких изменений, которые позволили бы НПЧУП «Б.» участвовать при проведении государственной закупки, а также в последующем получать выгоды имущественного характера».

Врача приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Суд признал женщину виновной в получении взятки, в том числе и в крупном размере. У женщины конфискуют все имущество, а также она на пять лет будет лишена права занимать должности, которые связаны с выполнением административно-хозяйственных обязанностей и организационно-распорядительных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.