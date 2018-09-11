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«Люди жалуются на равнодушие, плохое отношение» – Александр Лукашенко подверг критике действия Минздрава

11 сентября 2018 13:49
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подверг критике действия Минздрава и отметил, что несмотря на успехи отечественной медицины, как оказалось, вопросов здесь не меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко потребовал решить проблемы в здравоохранении к 2019 году

«Люди жалуются на равнодушие, плохое отношение» – Александр Лукашенко подверг критике действия Минздрава-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наверное, эти успехи и похвала со стороны международных организаций, ВОЗ, вам вскружили голову. Подумаешь, мелочевка какая-то: люди жалуются, очереди в поликлиниках, хамство со стороны врачей повальное. Откройте любое СМИ, в интернет посмотрите, социальные сети – вы там увидите свою работу.

При всех социологических опросах, какой ни проводишь, как минимум в пятерку негатива вы всегда попадаете. Люди жалуются на равнодушие, плохое отношение, особенно там, где люди лечатся, – на местах.

«Люди жалуются на равнодушие, плохое отношение» – Александр Лукашенко подверг критике действия Минздрава-4

Да, хорошо, что мы трансплантологией занимаемся, что у нас материнской смертности фактически нет, что мы дрожим за каждого ребеночка, 500-граммового выхаживаем. Это хорошо. Но ведь там, внизу, в хирургии, гинекологии, терапевтическом отделении, кардиологии, как в народе говорят, лежат обычные люди. Находятся на лечении. Посмотрите на них, как они реагируют на вашу работу, – там проблем выше крыши, а вы по верхушкам полетели.

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# Коррупция # общество # Фотофакт

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