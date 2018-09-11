«Люди жалуются на равнодушие, плохое отношение» – Александр Лукашенко подверг критике действия Минздрава

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подверг критике действия Минздрава и отметил, что несмотря на успехи отечественной медицины, как оказалось, вопросов здесь не меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наверное, эти успехи и похвала со стороны международных организаций, ВОЗ, вам вскружили голову. Подумаешь, мелочевка какая-то: люди жалуются, очереди в поликлиниках, хамство со стороны врачей повальное. Откройте любое СМИ, в интернет посмотрите, социальные сети – вы там увидите свою работу.

При всех социологических опросах, какой ни проводишь, как минимум в пятерку негатива вы всегда попадаете. Люди жалуются на равнодушие, плохое отношение, особенно там, где люди лечатся, – на местах.