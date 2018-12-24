Появилась информация о самочувствии находящегося в больнице Сергея Юрского

Новости России. Российский актёр Сергей Юрский находится в больнице в целях профилактического обследования.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра имени Моссовета Валентину Панфилову, народный артист России чувствует себя нормально.

Ранее появилась информация, что 83-летний Юрский госпитализирован с воспалением, и он может находиться в тяжёлом состоянии. Панфилова опровергла эти сведения.

Сергей Юрский живёт в Москве и служит в Театре имени Моссовета. Широкой публике известен ролями в фильмах «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби».

Несколько лет назад Юрский стал гостем программы «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым на СТВ.