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Появилась информация о самочувствии находящегося в больнице Сергея Юрского

24 декабря 2018 09:04
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Новости России. Российский актёр Сергей Юрский находится в больнице в целях профилактического обследования.  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра имени Моссовета Валентину Панфилову, народный артист России чувствует себя нормально.  

Ранее появилась информация, что 83-летний Юрский госпитализирован с воспалением, и он может находиться в тяжёлом состоянии. Панфилова опровергла эти сведения.  

Сергей Юрский живёт в Москве и служит в Театре имени Моссовета. Широкой публике известен ролями в фильмах «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби».  

Несколько лет назад Юрский стал гостем программы «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым на СТВ.  

«Слишком легко можно всё узнать и тут же забыть» (подробнее здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Сергей Юрский

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