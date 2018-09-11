«Башню голосов» открыли в Пенсильвании в память о жертвах теракта 11 сентября

Новости CША. Весь мир вспоминает жертв кровавого теракта 11 сентября, который унёс жизни почти 3 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В день 17-ой годовщины трагедии по всей стране пройдут памятные мероприятия. Президент Дональд Трамп посетит церемонию в мемориальном парке штата Пенсильвания, неподалеку от того места, где потерпел крушение один из самолётов, захваченный террористами. «Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй

Накануне, в память о погибших пассажирах и членах экипажа, здесь открыли «Башню голосов». За счет уникальной конструкции постройка издает звуки от ветра, и каждый из 40 сигналов уникален.