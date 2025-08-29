Профсоюз работников образования и науки разработал чат-бот для молодых специалистов

Презентацию посетили около сотни впервые приступивших к профессиональной деятельности. Проект представляет собой платформу, где информация представлена по основным направлениям: прием на работу, оплата труда, гарантии. Если видеороликов, текста и ссылок на правовые акты окажется недостаточно, вопрос можно задать в онлайн-приемной.

Дарья Павловская, председатель Молодежного совета профсоюза работников образования и науки: Идея данного проекта родилась, когда я когда-то была молодым специалистом. И как еще молодой человек, который приходит в новое место, боится задавать вопросы. Сейчас идет тенденция, что у нас очень много зумеров, которые больше обращаются в социальные сети и мессенджеры, следовательно, появился такой момент, что надо создать им ресурс, где они могут черпать правильную, хорошую информацию про трудовое законодательство.

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Общаясь с молодыми специалистами, которые только пришли на работу, либо год, либо два отработали, мы чувствуем, что не всегда они в полной мере владеют законодательством. И для того, чтобы им было легче ориентироваться и социализироваться в профессии, знать свои права и обязанности, для этого и был создан чат-бот.

Чат-бот будет полезен как молодым специалистам, так и работодателям. К слову, проект стал победителем в конкурсе на предоставление грантов Президента Беларуси в сфере молодежной политики на нынешний год.