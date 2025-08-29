В Германии намерены запретить пить алкоголь с 14 лет

Власти Германии намерены запретить подросткам употреблять алкоголь в присутствии взрослых. Сейчас это разрешено делать с 14 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти Германии намерены запретить подросткам употреблять алкоголь в присутствии взрослых. Сейчас это разрешено делать с 14 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициатива обусловлена опасениями по поводу влияния спиртного на развивающийся организм, в частности на мозг. Согласно действующему законодательству, подростки могут употреблять алкоголь в общественных местах с 14 лет при условии, что рядом находятся их родители. Покупка пива, вина и игристых вин разрешена с 16 лет. При этом, по данным правительства, массовой проблемы подросткового алкоголизма в стране не зафиксировано. Вместе с тем, в ФРГ 7 % девушек и 12 % юношей в возрасте от 12 до 17 лет употребляют алкоголь хотя бы раз в неделю.