В Германии намерены запретить пить алкоголь с 14 лет

Инициатива обусловлена опасениями по поводу влияния спиртного на развивающийся организм, в частности на мозг. Согласно действующему законодательству, подростки могут употреблять алкоголь в общественных местах с 14 лет при условии, что рядом находятся их родители. Покупка пива, вина и игристых вин разрешена с 16 лет. При этом, по данным правительства, массовой проблемы подросткового алкоголизма в стране не зафиксировано. Вместе с тем, в ФРГ 7 % девушек и 12 % юношей в возрасте от 12 до 17 лет употребляют алкоголь хотя бы раз в неделю.