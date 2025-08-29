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В Германии намерены запретить пить алкоголь с 14 лет

29 августа 2025 07:14
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Власти Германии намерены запретить подросткам употреблять алкоголь в присутствии взрослых. Сейчас это разрешено делать с 14 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии намерены запретить пить алкоголь с 14 лет-2

Инициатива обусловлена опасениями по поводу влияния спиртного на развивающийся организм, в частности на мозг. Согласно действующему законодательству, подростки могут употреблять алкоголь в общественных местах с 14 лет при условии, что рядом находятся их родители. Покупка пива, вина и игристых вин разрешена с 16 лет. При этом, по данным правительства, массовой проблемы подросткового алкоголизма в стране не зафиксировано. Вместе с тем, в ФРГ 7 % девушек и 12 % юношей в возрасте от 12 до 17 лет употребляют алкоголь хотя бы раз в неделю.

# Алкоголь # Международная политика

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