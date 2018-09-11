Президент Беларуси: Коррупция в здравоохранении затронула практически всю вертикаль

Новости Беларуси. Президент Беларуси дал оценку масштабным антикоррупционным мероприятиям в системе здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости 11 сентября прошло совещание по проблемным вопросам и кадровым назначениям в области медицины.



Напомним, что в стране возбужденно 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. Именно по поручению Президента контролирующие и правоохранительные органы взялись за раскрутку всех фактов коррупции среди людей в белых халатах. В преступной цепочке оказались не только отдельные должностные лица. Преступная схема затронула практически всю вертикаль – от частников, военнослужащих, государственных служащих до Минздрава, констатировал Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С прошлого года мне стала поступать информация о том, что количество дел коррупционного характера в медицине резко возросло - почти в два раза. К сожалению, факты коррупции случаются везде, но в здравоохранении проблема стала не точечной, а сквозной, системной. Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль – от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть и выше, следствие разберется. Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача – не найти «стрелочников», а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония. Так что не надо было ничего гадать, это было мое поручение контролирующим и правоохранительным органам. Причину я вам назвал.

Но самое важное было – выявить предпосылки и причины, которые привели к возбуждению пока 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. В результате проведенной работы почти 100 человек попали под следствие, пока. Когда оно закончится, суд определит, кто и насколько виновен. Но те факты, которые вскрыты, сомнений не вызывают.

Я хотел, чтобы все знали эту информацию и не было сетующих: «Зачем так жестко?». Это здоровье людей. И это большие деньги, которые мы вкладываем и которые кое-кто решил прикарманить через цены на медтехнику и лекарства.