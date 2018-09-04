«Все желают нам удачи». Презентация новой формы сборной Беларуси по футболу прошла в Минске

Новости Беларуси. В новый турнир в новой форме. Футбольная сборная Беларуси накануне Лиги наций приоделась. У команды поменялся технический партнер, а соответственно и комплекты формы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В новый турнир в новой форме. Футбольная сборная Беларуси накануне Лиги наций приоделась. У команды поменялся технический партнер, а соответственно и комплекты формы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске прошла официальная презентация. Местом была выбрана площадка у Национального художественного музея, тем самым в федерации постарались показать, что футболисты также ценят и свою культуру, и свои корни. Национальная символика в полной мере присутствует и на форме.
Болельщики и футболки, и саму встречу, и предстоящий старт команды в новом турнире оценили очень позитивно.
8 сентября сборная возвращается на стадион «Динамо». Белорусам предстоит доказывать, что в слабейшей компании Лиги наций ей не место. Футболисты зарядились положительными эмоциями от общения со своими болельщиками,чтобы приступить к тренировочным будням.
Александр Мартынович, защитник сборной Беларуси по футболу:
Нравится, что пришел народ. Нравится, что люди очень позитивно настроены и с большим оптимизмом. Все желают нам удачи. Мы в свою очередь постараемся оправдать их ожидания.
Мы сами себя, наверное, загнали в это положение, поэтому сейчас надо доказывать делом, на каком месте мы должны быть.
Кстати, опробовать новую экипировку наши игроки смогут уже 8 сентября. На стадионе «Динамо» белорусы проведут стартовый матч Лиги наций.