Равнение – на знамя. В Китае продолжается подготовка к военному параду в честь празднования Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что в торжественном мероприятии примут участие 45 подразделений, представляющих все рода войск, а также бронетехника, истребительная и дальняя авиация. Грандиозное шествие продемонстрирует имеющиеся у Народно-освободительной армии Китая арсеналы, военную технику, включая новые стратегические ракеты, гиперзвуковое оружие и беспилотные системы. Парад 3 сентября будет следовать через площадь Тяньаньмэнь непрерывным потоком более часа.

Цзо Сун, командир подразделения миротворческих сил Китая:

Участие миротворческих войск в этом военном параде является не только элементом торжественного празднования Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, но и отражением роли Китая как крупной державы в выполнении своих международных обязательств и поддержания мира во всем мире. Как представители китайских миротворческих сил, мы всегда должны помнить о своей благородной миссии, усердно тренироваться и отрабатывать каждую деталь. На этом параде мы продемонстрируем твердую решимость нашей страны беречь и защищать мир.

Ван Бо, специалист по техническому обслуживанию вооружения:

Моя работа заключается в проведении ежедневных проверок, а также в оперативном устранении любых потенциальных неисправностей оборудования. Для нас большая честь видеть, как колонны с нашей техникой проходят по площади Тяньаньмэнь в идеальном состоянии.