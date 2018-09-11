«Беларусь сегодня» и «Синьхуа» подписали соглашение об информационном сотрудничестве

Новости Беларуси. Соглашение об информационном сотрудничестве подписали издательский дом «Беларусь сегодня» и китайское агентство «Синьхуа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны договорились об обмене информацией, в том числе фото- и видеоматериалами.

Запланировано и взаимное создание на сайтах рубрик, посвященных нашим странам. Более того, редакции будут тесно сотрудничать и обеспечивать информационную поддержку во время визитов глав государств.

Дмитрий Жук, руководитель издательского дома «Беларусь сегодня»:

«Синьхуа» – это гигант. Это агентство мирового масштаба. И наша цель очень проста, на самом деле, и очень сложна. Нам нужно людям с разными культурами рассказать о том, как мы живем. Чтобы мы друг друга немножко больше начали понимать.

Хэ Пин, главный редактор агентства «Синьхуа»:

С того момента, как между Беларусью и Китаем установились дипломатические отношения, наше агентство сотрудничало с вашими ведущими СМИ. Теперь мы постараемся еще больше рассказывать о Беларуси и наших совместных проектах.