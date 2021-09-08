В США опознали ещё двух жертв теракта 11 сентября

Новости США. В Нью-Йорке спустя почти 20 лет опознали еще две жертвы терактов 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личности женщины и мужчины были установлены благодаря ДНК-анализу их останков. На данный момент количество опознанных жертв составляет 1 647 человек, около 40 % погибших (или 1 106 человек) не идентифицированы. Процесс опознания продолжается.