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В США опознали ещё двух жертв теракта 11 сентября

08 сентября 2021 18:11
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Новости США. В Нью-Йорке спустя почти 20 лет опознали еще две жертвы терактов 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США опознали ещё двух жертв теракта 11 сентября-1

Личности женщины и мужчины были установлены благодаря ДНК-анализу их останков. На данный момент количество опознанных жертв составляет 1 647 человек, около 40 % погибших (или 1 106 человек) не идентифицированы. Процесс опознания продолжается.

В США опознали ещё двух жертв теракта 11 сентября-4

11 сентября 2001 года в США произошла серия терактов. Террористы направили два самолета в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер упал и разбился возле города Питтсбург. В результате терактов погибли почти 3 000 человек.

# Терроризм # Фотофакт

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