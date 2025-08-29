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Хлебный Спас отмечают православные верующие

29 августа 2025 07:07
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Хлебный Спас отмечают сегодня, 29 августа, православные. Название знаменует окончание жатвы и старт озимого сева. В этот день пекут хлеб, собирают поспевшие орехи и отправляются на ярмарки за льняным полотном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хлебный Спас отмечают православные верующие-2

Церковь празднует перенесение в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Отсюда и название – Спас на холсте, или Холщовый. Литургии завершало освящение нового урожая зерна и орехов. С этого времени начинали проводить «Дожинки». После застолья с караваем из зерна нового урожая отправлялись в баню, где парились вениками из орешника. Считалось, это поможет изгнать все болезни. На Ореховый Спас, это еще одно его название, девушки гадали о своем будущем. Праздновали уже не с таким размахом, как Яблочный и Медовый Спас: лето завершалось, готовились к холодам.

# Религия # Церковные праздники # Православные в Беларуси

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