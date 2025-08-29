Тайфун во Вьетнаме разрушил свыше 12 тысяч домов

Семь человек погибли в результате удара тайфуна по северным и центральным регионам Вьетнама, еще 34 пострадали, один числится пропавшим без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

44 тысячи жителей эвакуированы в безопасные районы. Стихия принесла с собой ливни и ветер. Разрушены свыше 12 тысяч домов. Повреждены линии электропередачи, без света остались около полутора миллионов потребителей. Серьезный ущерб нанесен сельхозугодьям: пострадали более 85 тысяч гектаров рисовых полей, фруктовых садов и каучуковых плантаций. В ликвидации последствий стихии задействовали 350 тысяч специалистов и военных. По данным синоптиков, тайфун движется в сторону Камбоджи и Мьянмы.