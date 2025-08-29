Прямой эфир

Тайфун во Вьетнаме разрушил свыше 12 тысяч домов

29 августа 2025 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Семь человек погибли в результате удара тайфуна по северным и центральным регионам Вьетнама, еще 34 пострадали, один числится пропавшим без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун во Вьетнаме разрушил свыше 12 тысяч домов-2

44 тысячи жителей эвакуированы в безопасные районы. Стихия принесла с собой ливни и ветер. Разрушены свыше 12 тысяч домов. Повреждены линии электропередачи, без света остались около полутора миллионов потребителей. Серьезный ущерб нанесен сельхозугодьям: пострадали более 85 тысяч гектаров рисовых полей, фруктовых садов и каучуковых плантаций. В ликвидации последствий стихии задействовали 350 тысяч специалистов и военных. По данным синоптиков, тайфун движется в сторону Камбоджи и Мьянмы.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше во время подготовки к авиашоу разбился истребитель F-16, пилот погиб
29 августа 2025 07:03

В Польше во время подготовки к авиашоу разбился истребитель F-16, пилот погиб

Опрос: около 60% жителей Германии не верят в способность канцлера вывести страну из кризиса
29 августа 2025 06:42

Опрос: около 60% жителей Германии не верят в способность канцлера вывести страну из кризиса

Пограничники Литвы и Польши задержали более 600 мигрантов с начала 2025-го
29 августа 2025 06:41

Пограничники Литвы и Польши задержали более 600 мигрантов с начала 2025-го