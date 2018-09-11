Александр Лукашенко потребовал решить проблемы в здравоохранении к 2019 году

Новости Беларуси. Проблемы в здравоохранении должны быть кардинально решены уже к началу 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это потребовал Президент от руководства отрасли в ходе большого совещания.
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Летом Комитет госбезопасности провел беспрецедентную операцию по числу фигурантов и задержаний. Замешанными оказались около 100 человек. Правоохранители возбудили 95 уголовных дел. Президент поручил не только наказать виновных, но и разобраться в причинах произошедшего.
Президент Беларуси: Коррупция в здравоохранении затронула практически всю вертикаль
Президент анонсировал крупное совещание по теме здравоохранения. Оно состоится в начале 2019 года и на нём вновь детально рассмотрят ситуацию в отрасли. В этом ключе для нынешних руководителей ведомства последовало особое предупреждение о недопустимости участия в незаконных схемах. Также Президент 11 сентября согласовал ряд новых руководителей в системе здравоохранения.