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Александр Лукашенко потребовал решить проблемы в здравоохранении к 2019 году

11 сентября 2018 13:45
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Новости Беларуси. Проблемы в здравоохранении должны быть кардинально решены уже к началу 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это потребовал Президент от руководства отрасли в ходе большого совещания.

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Александр Лукашенко потребовал решить проблемы в здравоохранении к 2019 году-1

Летом Комитет госбезопасности провел беспрецедентную операцию по числу фигурантов и задержаний. Замешанными оказались около 100 человек. Правоохранители возбудили 95 уголовных дел. Президент поручил не только наказать виновных, но и разобраться в причинах произошедшего. 

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Александр Лукашенко потребовал решить проблемы в здравоохранении к 2019 году-4

Президент анонсировал крупное совещание по теме здравоохранения. Оно состоится в начале 2019 года и на нём вновь детально рассмотрят ситуацию в отрасли. В этом ключе для нынешних руководителей ведомства последовало особое предупреждение о недопустимости участия в незаконных схемах. Также Президент 11 сентября согласовал ряд новых руководителей в системе здравоохранения.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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