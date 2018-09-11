Александр Лукашенко потребовал решить проблемы в здравоохранении к 2019 году

Новости Беларуси. Проблемы в здравоохранении должны быть кардинально решены уже к началу 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это потребовал Президент от руководства отрасли в ходе большого совещания. «Люди жалуются на равнодушие, плохое отношение» – Александр Лукашенко подверг критике действия Минздрава

Летом Комитет госбезопасности провел беспрецедентную операцию по числу фигурантов и задержаний. Замешанными оказались около 100 человек. Правоохранители возбудили 95 уголовных дел. Президент поручил не только наказать виновных, но и разобраться в причинах произошедшего. Президент Беларуси: Коррупция в здравоохранении затронула практически всю вертикаль