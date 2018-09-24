Что было: Рабочие встречи Президента/ Завтра полнолуние: носки под подушкой – гарантия долгой любви

Порядок. Хоккей. Яблоки

Доклад министра внутренних дел Президенту – дело обычное. Главе государства необходимо знать, что происходит в стране, каковы настроения в обществе. Сегодня его интересовал уровень бытовых преступлений, коррупционные и экономические правонарушения, обстановка на селе. Шуневич доложил о некоторых положительных результатах: на 3 процента сократилось число лиц, потерпевших от преступлений; на 4 процента снизилось количество погибших. В целом, подчеркнул министр, «обстановка в стране подконтрольна органам внутренних дел и характеризуется только отдельными резкими осложнениями». Он имел в виду захват заложника в Заславле в июле этого года и гибель участкового в Ивацевичском районе месяц спустя.

А вот на хоккейную тему председателю наблюдательного совета клуба «Динамо-Минск» особенно нечем было похвалиться. Нет стабильности в игре команды. Есть редкие взлеты, затяжные падения, но по итогу сегодня зубры занимают последнюю строчку в Западной конференции КХЛ. И поэтому от Президента звучал логичный вопрос: «Что происходит в команде, как они думают жить и работать дальше?»

Примерно в таком же ключе вопрос мог быть задан и председателю правления Белкоопсоюза Валерию Иванову. Но Президент не потребовал отчета, а предложил помощь. Тем более, что в начале следующего года планируется большое совещание по работе потребкооперации. Что с ней будет, как она будет развиваться далее? Белкоопсоюзу пора определить свое место в условиях конкуренции с частными торговыми организациями. Как показали проверки контролирующих органов, оснований для негативных выводов немало. Об этом будет разговор на совещании. А сейчас Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость срочно развернуть закупку яблок у населения. «Надо встряхнуть всю систему», – сказал Президент.

Хотя за тучами Луны не видно

Мы не всегда замечаем на небе четверть или половину Луны: светит и светит. Но на полную, как апельсин, всегда обращаем внимание. А ведь неспроста. Полнолуние очень сильно влияет на наше физическое состояние и эмоциональное самочувствие. Под действием полной Луны люди бывают излишне раздражительными, испытывают чувство тревожности или возбуждения. Что касается здоровья, то любая бабушка Вам расскажет, как тяжело она переносит это явление, повторяющееся раз в месяц. Молодежи-то пока все равно. Но чтобы благополучно дотянуть до старости и жить с миром в ладу, астрологи, ясновидцы, гадалки разных мастей советуют не игнорировать выработанных человечеством правил поведения в период полнолуния. Мы постарались собрать самые важные из них и предложить Вашему вниманию. Авось в жизни пригодится.

Если Вы хотите долгих и результативных отношений со своим партнером, тайком (например, пока он (она) в душе) свяжите его и свой носки и покладите под подушку на всю ночь. Такой вот, извините, странный совет. От себя добавим: ну да, сон может превратиться в пытку. Но если вдруг окажется, что носки партнера пахнут совсем не ландышами, то на кой черт Вам такой партнер, пусть идет спать домой.

Когда Луна в полной фазе, люди проще поддаются влиянию. Так что если Вам надо кого-то в чем-то убедить, самое время. Это особенно важно знать менеджерам по продажам, PR-менеджерам, риелторам. Наверняка эта информация пригодится и какому-нибудь загулявшему мужу, которому предстоит объясниться с женой.

В полнолуние нельзя начинать важные дела, сложную и ответственную работу. Повышенная эмоциональность может вогнать Вас в ошибки, опрометчивые решения и поступки. Лучше делать что-то простое или заняться творчеством. Как раз в этот период появляется немало идей, которые можно удачно реализовать.

Если девушке хочется замуж, а принца все нет, надо в ночь полнолуния трижды вымыть пол в квартире. Родственники вряд ли поймут такую ревностную любовь к чистоте, зато у нее появится лишний шанс поскорее надеть белое платье.

Пока Луна круглая, не ешьте незнакомую пищу, не ходите в кафе или ресторан, где Вы раньше не бывали. В этот период, как считается, можно чем-нибудь отравиться. И вообще исключите спиртное, жареную и жирную пищу. Знатоки утверждают, что лучше вообще в это время обойтись кашкой. Овсянка дома есть?

Найдите причину отказаться от свидания, особенно ночного. Помните: когда на небе Луна как сковородка, в человеке происходит всплеск эмоций и переизбыток энергии. Может так случиться, что все это без повода выльется на близкого человека, и ссора будет неизбежной. Вам это надо? Так что лучше побыть одному. А еще сексологи говорят, что в полнолуние чаще происходят измены.

Не задавайте вопросов начальнику, особенно о повышении зарплаты или продвижении в карьере. Над ним ведь такая же полная Луна, он тоже сейчас в эмоционально напряженном состоянии, раздражен, поэтому можете нарваться на неприятности. Потерпите пару дней!

Полнолуние – благоприятный период идти к парикмахеру. Состригая Вам лишние волосы, мастер вместе с ними удаляет накопившуюся плохую энергию. Зачем на голове негатив носить?

Не планируйте в дни полнолуния дальнюю поездку: хоть в командировку, хоть на отдых в Италию. В дороге может случиться непредвиденное.

Наконец, в дни полнолуния, как обещают нам разные источники, очень просто разбогатеть. Надо только положить в карман 5 копеек и, пока Луна большая и круглая, не вынимать. Благо, у нас в стране с 1 июля 2016 года появились новые деньги – с монетками, и мы тоже можем попытать счастья.

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В.Д.