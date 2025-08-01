В Польше пограничникам разрешили использовать против мигрантов водяные пушки

Варшава продолжает ужесточать политику в отношении людей, ищущих убежище в Европе. Одиозным стало признание главы польской пограничной службы о том, что применение нелетального оружия против мигрантов уже «обыденное явление» при охране рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более того, арсенал средств воздействия на нелегалов расширен: теперь пограничники вправе использовать водометы, сети и антидроновые ружья. Напомним, ранее солдаты могли применять только слезоточивый газ и резиновые пули. Данная инициатива была узаконена президентом Польши еще в 2024 году. В качестве оправдания таких жестоких мер звучат заявления о якобы возросшей агрессии со стороны беженцев.