В Жабинковском районе установили неизвестное место захоронения жертв ВОВ

Новые факты в уголовном деле о геноциде белорусского народа. Прокуратура Брестской области установила в Жабинковском районе ранее неизвестное место массового захоронения расстрелянных фашистами людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 1941 году вблизи поместья Отечизна функционировал спирт-завод. Оккупанты принуждали трудиться там местных жителей – женщин, стариков и даже детей. Они работали с утра и до позднего вечера. Измученных и обессиленных людей в октябре 1942 года немцы и их пособники приняли решение расстрелять. От рук оккупантов тогда погибли 200 человек.

Дмитрий Марачук, прокурор Жабинковского района:

10-я рота на территории спирт-завода вблизи границы дороги Брест-Кобрин расстреляла мирное население. Анализируя данные останки, можно сказать, что выстрелы производились как в лобную часть, так и непосредственно в затылочную часть жертв. Согласно останкам, что немецко-фашистские захватчики уничтожили в том числе и детей.

Даниил Дерябин, заместитель прокурора Брестской области:

Каких-либо личных вещей и фрагментов одежды нами не обнаружено. Потому что каратели перед расстрелом полностью раздели своих жертв. В последующем пособники фашистов пытались продать одежду среди жителей близлежащих населенных пунктов, но никто ее здесь не купил. Масштаб трагедии белорусского народа значительно больше, чем ранее было известно.

Все эти страшные факты стали известны после изучения архивных документов, боевого журнала 310-го полицейского батальона, а также опроса свидетелей. Матери Елены Протасюк на тот момент было 11 лет. Ей чудом удалось избежать гибели. Жизнь девочки каратели обменяли на молоко и сало.