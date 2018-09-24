Игорь Шуневич: мы получили значимые результаты по охране правопорядка

Новости Беларуси. Борьба с преступностью и коррупцией, вопросы миграции, а также ситуация в хоккейном клубе «Динамо-Минск» – эти вопросы обсудили 24 сентября во время рабочей встречи Александр Лукашенко и министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь глава государства поинтересовался криминогенной ситуацией в Беларуси. Особое внимание Президент обратил на совершаемые преступления в быту, и в частности на селе. Важны не просто сухие цифры и показатели, а динамика. Глава государства поинтересовался: чего все-таки удалось добиться, и есть ли тенденция к снижению преступности? По данным профильного ведомства, за первые полгода в стране зарегистрировано 41 тысяча преступлений и ситуация находится под контролем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ознакомился с материалами по вашему докладу сегодня, поэтому очень кратко по криминогенной ситуации. И не только по итогам за 8 месяцев, это почти ни о чем. Мне динамика нужна. Что происходит в динамике по основным направлениям борьбы с преступностью? И самое главное – это те вопросы, на которые мы обращали внимание – в квартирах, в домах, в семьях, в селах. Мы обращали внимание на село: что там происходит у нас, какова там динамика.

Потом вы готовы доложить о некоторых направлениях борьбы с экономическими преступлениями, в том числе и вопросы противодействия коррупции по линии Министерства внутренних дел.

Третье – вопросы миграции. Что-то надо нам в законодательстве поправлять. Как считают в Министерстве внутренних дел? Если так – пожалуйста, обсудим.

Ну и традиционно четвертый ваш общественный вопрос – это спортивный клуб «Динамо». Вообще клуб как функционирует, что там с кадрами? Ну и главное направление деятельности клуба – это минское «Динамо» хоккейное.