Циклон «Фабьен» бушует в Беларуси. На 25 сентября объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. «Фабьен» добрался до Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ночь с воскресенья на понедельник разрушительный циклон пересек границу. О надвигающемся шторме белорусы были предупреждены. Накануне тысячи смс от службы 101 разлетелись по всей стране. Лучше минимизировать нахождение на улице - МЧС Беларуси

Больше всего от непогоды пострадали южные регионы. В Брестской области из-за сильного ветра в нескольких населенных пунктах наблюдались проблемы с электроснабжением. Спасатели МЧС 17 раз выезжали на ликвидацию последствий. 2 автомобиля и 1 хозпостройка повреждены упавшими деревьями.

В Гомельской области ветер достигал 20 м\с, в результате чего более 100 населенных пунктов остались без электричества. В большинство домов свет уже вернулся.