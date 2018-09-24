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Циклон «Фабьен» бушует в Беларуси. На 25 сентября объявлен оранжевый уровень опасности

24 сентября 2018 17:08
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Новости Беларуси. «Фабьен» добрался до Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ночь с воскресенья на понедельник разрушительный циклон пересек границу. О надвигающемся шторме белорусы были предупреждены. Накануне тысячи смс от службы 101 разлетелись по всей стране.

Лучше минимизировать нахождение на улице - МЧС Беларуси

Циклон «Фабьен» бушует в Беларуси. На 25 сентября объявлен оранжевый уровень опасности-1

Больше всего от непогоды пострадали южные регионы. В Брестской области из-за сильного ветра в нескольких населенных пунктах наблюдались проблемы с электроснабжением. Спасатели МЧС 17 раз выезжали на ликвидацию последствий. 2 автомобиля и 1 хозпостройка повреждены упавшими деревьями.

Циклон «Фабьен» бушует в Беларуси. На 25 сентября объявлен оранжевый уровень опасности-4

В Гомельской области ветер достигал 20 м\с, в результате чего более 100 населенных пунктов остались без электричества. В большинство домов свет уже вернулся.

Циклон «Фабьен» бушует в Беларуси. На 25 сентября объявлен оранжевый уровень опасности-7

В Могилевской и Минской областях ситуация примерно одинаковая: поваленные мощным ветром деревья и перебои с электричеством. Но самое главное – обошлось без человеческих жертв. Хотя циклон остается пока властвовать: на 25 сентября также объявлен оранжевый уровень опасности.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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