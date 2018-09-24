«Выходишь в поле и там стоит 60 болванок». Белорусы о мужских номинациях ЧМ по парикмахерскому искусству

Вероника Квятковская, креативный директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси:

Если раньше было много женских видов работ, самая максимальная номинация – это были женские, то сейчас мужские номинации – это просто, когда выходишь в поле и там стоит 60 болванок, и все они зачесаны практически одинаково, буквально вот миллиметры разницы между этими работами. Это, конечно, сейчас пошло в моду, именно мужское направление.

Роза на затылке, 60 болванок и неносибельная красота. Белорусы делятся впечатлениями от ЧМ по парикмахерскому искусству