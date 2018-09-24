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«Выходишь в поле и там стоит 60 болванок». Белорусы о мужских номинациях ЧМ по парикмахерскому искусству

24 сентября 2018 15:39
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Как белорусы выступили на чемпионате мира по парикмахерскому искусству во Франции, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

«Выходишь в поле и там стоит 60 болванок». Белорусы о мужских номинациях ЧМ по парикмахерскому искусству-1

Вероника Квятковская, креативный директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси:
Если раньше было много женских видов работ, самая максимальная номинация это были женские, то сейчас мужские номинации это просто, когда выходишь в поле и там стоит 60 болванок, и все они зачесаны практически одинаково, буквально вот миллиметры разницы между этими работами. Это, конечно, сейчас пошло в моду, именно мужское направление.

Роза на затылке, 60 болванок и неносибельная красота. Белорусы делятся впечатлениями от ЧМ по парикмахерскому искусству

# Прически # общество # Константин Войтеховский # Михаил Курбатов # Вероника Квятковская

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