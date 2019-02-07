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Перестрелка в Амстердаме: по некоторым данным погиб один человек

07 февраля 2019 09:43
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Новости Нидерландов. В Амстердаме неподалеку от центрального банка Нидерландов произошла перестрелка между полицией и злоумышленниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перестрелка в Амстердаме: по некоторым данным погиб один человек-1

По словам очевидцев, было сделано порядка 20 выстрелов. В ходе столкновения погиб один мужчина. Однако в правоохранительных органах эту информацию пока не подтвердили. Кем был убитый также неизвестно. Место инцидента было оцеплено, там работают следователи.

# Стрельба # Фотофакт

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