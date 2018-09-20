Что было: 5 запретов в Луков день/ Знарок не вышел на замену Дуайера

Не зовите сегодня замуж. Откажет

Жил-был в 10 веке преподобный Лука. Прославился монах исключительно праведной жизнью, на редкость обостренным чувством справедливости. В честь его 20 сентября христиане стали отмечать Луков день. И хоть это религиозный праздник (обычно в такие дни церковь не советует работать), люди занимались тем, что убирали с грядок лук, везли на базар продавать, заплетали косами для хранения. Правда, в традициях есть и строгие запреты. Из разных источников мы собрали 5 самых распространенных и предлагаем Вашему вниманию. Итак, нельзя в Луков день:

1. Брать в долг деньги. А еще если вдруг у Вас не оказалось дома хлеба, и в магазин бежать поздно или лень, постарайтесь на ужин как-то обойтись без него. В противном случае потом всю жизнь Вы будете маяться без денег, недоедать.

2. Свататься самому или засылать сватов. Говоря современным языком, нельзя делать подруге предложение и, как в кино, демонстрировать ей при этом дорогое содержимое маленькой красной коробочки. Иначе получите от ворот поворот. Ни кольцо не поможет, ни слова о большой и чистой любви.

3. Пересчитывать в кладовке банки с закатками – соленьями, вареньями, компотами… Сегодняшняя радость от количества запасов может превратиться в огорчение – все испортится и будет выброшено на помойку.

4. Нельзя сегодня покупать и дарить девочке куклу. Раньше считали, что тогда у нее, когда вырастет и выйдет замуж, может не случиться материнства.

5. Вы же не хотите, чтобы у Вас в боку закололо, и вообще заболеть? Тогда постарайтесь сегодня не хвастаться своим здоровьем.

А Вы не заметили в этом перечне от наших предков одну странную вещь? Сам не пойму: лук-то здесь причем?

На тренерском фронте без перемен

Сегодня вечером хоккеисты минского «Динамо» играют против «Северстали». Вроде ничего особенного, но, кажется, даже дилетанту последнее время интересно наблюдать за командой: что ж там происходит? А интерес этот может быть вызван частыми новостями вокруг нее. К другим белорусским дружинам нет такого внимания. Еще год назад с игроками клуба, который только-только возглавил канадец Горди Дуайер, встречался Президент. Конечно, присутствовали чиновники хоккейной федерации и Минспорта. Разговор был серьезный. Можно было ожидать, что команда начнёт приносить дивиденды. Однако год прошел, а пока больших достижений нет. В Западной конференции КХЛ минское «Динамо» занимает предпоследнее 11-е место. Две победы – над московским «Спартаком» и ярославским «Локомотивом» – спасли его от роли замыкающего таблицу. В настоящее время клуб имеет четыре очка. Посмотрим, как изменится его положение после сегодняшней игры. А пока минчане разминаются перед матчем в Череповце, напомним о последних динамовских новостях. Позавчера спортивные сайты выстрелили сенсацией: клуб может возглавить Олег Знарок – российский профессионал, каких поискать. Именно под его руководством сборная России становилась чемпионом мира и завоевывала олимпийское золото. Сейчас бывший тренер сборной и питерского СКА без работы. И он не отрицает, что ему такое предложение из Минска поступало. В связи с этим все вдруг заговорили о скорой замене сорокалетнего Дуайера. А вчера министр внутренних дел и председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич заявил, что никаких кадровых перемен в ближайшее время не будет. Но одна потеря столичную команду всё же постигла. Легионер из США Бо Беннетт, кстати, не сумевший себя чем-то особенным проявить, расторгнул контракт по личной инициативе и улетел за океан. Сейчас руководство клуба подыскивает американцу замену. Итак, кому интересно, садимся к телевизору и смотрим за игрой «Динамо» – с тренером-канадцем, но без американского форварда.

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В.Д.