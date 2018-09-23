Белорусы рассказывают, как заработать на фруктах, не выходя со своего двора

Новости Беларуси. Небывалый урожай яблок в этом году. Под тяжестью плодов гнутся деревья, земля услана опавшими фруктами. На некоторых подворьях яблок так много, что даже если днями варить варенье или пюре, давить сок или сушить, все равно остается приличное количество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Выбрасывать жалко – на помощь приходит система потребкооперации.

Лишние яблоки с подворий охотно забирают в заготовительных пунктах для последующей переработки. Стоимость яблока, снятого с ветки, – 40 копеек. Конечно, огромные суммы заработать вряд ли удастся, зато получить деньги можно, не выходя со двора. И не беспокоиться, что трудился напрасно – перерабатывающие предприятия сделают свое дело. Заготовка яблок идет полным ходом, зачастую прямо на подворье. В этой точке грузовик райпо станет тяжелее на полторы тонны. Такой витаминный урожай собрал Дмитрий Корсак со своих 18 яблонь. От веса наливных даже ломились ветки. Благо, на излишках можно заработать в любое время.

Дмитрий Корсак, житель поселка Столовичи:

Сейчас, конечно, удобнее. Уже несколько лет так. Всегда деньги сразу, никогда задержек нету с деньгами. У приемщицы есть деньги. Было когда-то сложнее с этим – до нового года ждали.

Светлана Лукашеня – один из пяти разъездных заготовителей райпо. Сегодня ее бригада с водителем и грузчиком охватит четыре деревни. Возможно, и больше, ведь телефон женщины не умолкает. В сентябре у яблочных скупщиков потребкооперации особенно много работы.

Светлана Лукашеня, заготовитель Барановичского райпо:

И вот мы под них подстраиваемся. Работаем. Где кому как. Просят приехать с грузчиками – приезжаем. Просят: «Приезжайте в такое-то время, внук пойдет на поезд». Едешь. Подстраиваемся полностью под людей. Яблочный экспресс держит путь дальше. День расписан с самого утра и до вечера. В приеме не отказывают никому.

Валентин Камера, водитель:

Один хозяин говорит: «К 9 приезжайте», другой: «К 10-11». И вот мы расписываем время, во сколько мы можем приехать. Можем за день сделать и два рейса. Несмотря на то что цена за килограмм яблока опада установилась невысокая – 6 копеек, пополнить кошелек за счет собственного сада на селе стараются все. Валентин Басан – не исключение. Пенсионер конвертирует в рубли уже седьмую тонну яблок.

Валентин Басан, житель деревни Зеленая:

Я вот собрал сегодня, позвонил вечером. Она говорит: «Во столь приеду». И тут машина. Собираешь людей – грузить на машину. В целом, за последние 10 лет объемы сбора яблок в Беларуси значительно выросли.

Петр Бутрим, корреспондент:

Урожай яблок в этом году настолько богатый, что порой самостоятельно донести до заготовителя всё собранное не так просто. Тем удобнее, когда передвижной приемный пункт готов обслуживать в любой точке района.

Всего же с начала сезона Белкоопсоюз закупил 55 тысяч тонн яблок. Учитывая, что этот процесс продлится до ноября, год уже сегодня можно считать яблочным.

Алексей Макаревич, заместитель председателя правления Брестского облпотребсоюза:

На сегодняшний день по системе Облпотребсоюза к заготовке привлечено более ста приемных пунктов. Яблоко – такой продукт, который нужно забрать непосредственно с подворий граждан. Поэтому в большей степени ведется заготовка разъездными заготовителями. Недаром в народе говорят: сентябрь яблоками пахнет. Михаил Куштан одним махом сдал все свои излишки. На выходе – круглая сумма.

Михаил Куштан, житель деревни Зеленая:

Ради внучек стараемся, ради детей. Надо же помогать детям. Из наших яблок сок делают вкусный. Дети любят. Большая часть скупленного у сельчан пойдет на промышленную переработку, еще часть отправят на экспорт. Только свои, белорусские яблоки нынче и на прилавках магазинов райпо. И такой ассортимент покупателям всегда был по душе.

Зинаида Кириенко, житель поселка Городище:

Белорусское не сравняется с тем, что привозят из-за рубежа. Вы возьмите то яблочко и это яблочко.

Торговая сеть Белкоопсоюза по-прежнему самая крупная в стране. Сегодня ведется активная работа по ребрендингу. С начала года отработали новую технологию более чем в тысяче магазинах, из них преобразили по брендбуку 263 торговых объекта.



Конечно, сейчас стало больше товара. Всего хватает.