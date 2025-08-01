Лукашенко: поставить на колени Беларусь и Россию никому не удастся!

Александр Лукашенко и Владимир Путин ответили на ряд самых актуальных вопросов, касающихся не только развития белорусско-российских отношений, но и международной повестки и региональной безопасности. Одной из обсуждаемых тем стала санкционная политика в отношении обеих стран. Несмотря на усиление давления со стороны Запада, союзники сумели адаптироваться и наладить сотрудничество в непростых реалиях. Сейчас Беларусь, ровно как и Россия, активно взаимодействует с теми партнерами, которые действительно настроены на реальную работу с ощутимой экономической отдачей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если перед нами закрыл кто-то дверь – в мире очень много открытых дверей. И Россия, и Беларусь сегодня сделали очень серьезный разворот. Я думаю, время пройдет, мир еще оценит то, что сделано нами. Это было просто невозможно представить в начале 20-х годов. Но, тем не менее, сделали, развернули, живем и будем жить. В нашем мире никому не удастся на колени поставить нас. Мы полны решимости отстоять свои интересы. Но Россия, слушайте, это кладезь полезных ископаемых и технологий. Поэтому нужно время. Вчера вы слышали встречу с дипломатами, я сказал, что санкций нет. Нет санкций, и все, нечего про них говорить. Как только начинаем говорить о санкциях, тогда все ссылаются, кто работать не хочет, ссылаются на то, что сложно, трудно. Нет и все! Санкции – это возможности. Поэтому, я думаю, и в России точно так же, острее понимая этот вопрос, действуют. Мы рядом всегда были и будем, тоже вчера об этом сказано, не переживайте.