Что было. Кто успокоит соседа?/ 5 удивительных монгольских обычаев/ Новостройки против парков

Не шуми, сосед!

Коллега с СТВ уже с месяц жалуется: сосед сверху сдал квартиру двум веселым парням, и те по ночам бодрствуют: топот, громкая музыка… И говорила с ними, и заявляла председателю товарищества собственников. Без изменений. Дошло дело до милиции. «Ну как?» – спрашиваю. «А никак», – отвечает. И подобных историй в нашей жизни – пруд пруди, никто не спешит разбираться в соседских конфликтах. Терпеливых белорусов это достало, и Генпрокуратура Беларуси выступила за усиление борьбы с бытовым хулиганством. Во-первых, прокуроры предлагают привлекать к ответственности собственника жилья, если не установлен нарушитель. Во-вторых, милиции дается право самой вести административный процесс по фактам, если в доме вдруг поселился «замечательный сосед». Сейчас ведь как происходит? Наряд приехал, «музыку» выключил, составил бумаги и… направил их в ЖЭС или товарищество собственников для реагирования. А у тех заботы, чтобы трубу где-нибудь не прорвало или балкон не отвалился. Словом, до соседских разборок руки не доходят. Поэтому прокуратура хочет разделить полномочия обоих этих борцов против бытового хулиганства. Что от этой инициативы получит моя коллега и тысячи других страдающих по ночам белорусов, проверим на деле. Если, конечно, творческий порыв прокуроров получит одобрение.

Азиатский вектор расширяется

Надо полагать, у нас на пороге очередной стратегический партнер – Монгольская Народная Республика. Многовекторная внешняя политика приносит свои плоды. К нам с официальным визитом прибыл министр иностранных дел далекой страны Дамдины Цогтбаатар. По правде говоря, контакты с МНР назвать активными можно с натяжкой. Как-то осенью 2013 года белорусская делегация во главе с Михаилом Мясниковичем приняла участие в выставке в Улан-Баторе. Показали хозяевам БелАЗ, комбайн, трактор. Тогда же на сайте СТВ был большой познавательный репортаж об этой стране. После этого как-то тихо было. Нет, в отношениях между странами все нормально, но вот с товарооборотом – вопрос сложный. Даже наш министр Владимир Макей вынужден был сегодня признать, что цифры складываются не лучшим образом. «Мы на переговорах детально прошлись по вопросам торгово-экономического сотрудничества, потенциал которого велик», – с оптимизмом заявил глава МИДа. В свою очередь, монгольский министр сказал, что «Беларусь может стать для Монголии и ее товаров выходом в Европу, а Монголия – проводником в Азию для белорусской продукции». Сегодня стороны подписали ряд перспективных и полезных договоров, высокий гость по традиции возложил цветы на площади Победы. Наверное, это повод рассчитывать, что сотрудничество активизируется. Тем более, не исключено, что скоро Президент Беларуси встретится с руководителем МНР.

5 удивительных монгольских обычаев

1. Женщина не расчесывает волосы при мужчине.

2. Нельзя ходить «до ветру», повернувшись лицом к Полярной звезде.

3. Нельзя мыть одежду в реке или другом источнике.

4. Строго запрещается копать землю лопатой более одной горсти.

5. Нельзя пить водку стоя.

Столица хочет дышать

Давайте признаем: в архитектурном плане столица переживает не лучшие времена. Стройки вытесняют зеленые дворы и даже парки. Когда-то любимые минчанами места, не считаясь порой с их мнением, захватывает невыразительный новодел. Стекло и бетон «поселились» у здания цирка на проспекте Независимости, теперь вот лихими темпами строятся гигантские, как китайская стена, дома «с видом на парк Челюскинцев». Кажется, еще немного, и бульдозеры начнут пахать ботанический сад. И такие примеры для минчан не редкость. Справедливости ради скажем, что отбиться от проектировщиков им иногда удается. Они сражаются за красоту и чистоту своего города. Высаживают по своей инициативе деревья во дворах, украшают подъезды, выходят чистить водоемы. Маленькая радость для патриотов города: сегодня председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк сообщил, что завтра откроется новая экологическая тропа длиною в километр недалеко от Минского зоопарка. Минчане знают и ценят такие «зеленые маршруты» – это как места нетронутой природы. Никто не спорит, что строить надо. Но строить ведь можно так, чтобы жителям города было комфортно. Было, на что смотреть и чем дышать.

Предлагаем и об этом почитать:

1. Что находят белорусские дайверы на дне водоёмов? Рассказываем и показываем



2. Как минский мастер делает оригинальные скульптуры из металлолома?



3. Как приготовить шашлык по-армянски? Пошаговый рецепт

В.Д.