«Ключ да ведаў быў замураваны ў ступенькі»: какую легенду придумали в Деревнянской школе?

Новости Беларуси. Деревнянской средней школе Столбцовского района уже более 150 лет, рассказали в программе «Центральный регион». Среди выпускников – писатели, герои труда, священнослужители и, по всей видимости, слесари и автомеханики.

В одной из ступеней школьной лестницы обнаружили гаечный ключ. Как он тут оказался?

Мария Шумчик, директор Деревнянской средней школы Столбцовского района:

Калі будавалася школа, будаўнікі, мабыць, пашуткавалі і замуравалі вось гэты ключ. Цяпер гэты ключ стварыў новую лягенду школы. Ключ да ведаў быў замураваны ў ступенькі.

Калі я хадзіла ў нашу школу, яго амаль што не было відаць.

Но гады ідуць – выпускоў навучэнцаў вельмі многа, і ён так адшліфаваўся, што цяпер, хто бы ні завітаў у школу, абавязкова запытаець, адкуль узяўся ключ у ступеньках нашай школы.

В школе учатся более 200 учеников. За партами сидят не только жители местного агрогородка, но и дети из десяти населенных пунктов Столбцовского района. Площадь школьной территории – 4 гектара. Здесь же организован и сад, в котором, как ландшафтные дизайнеры, трудятся сами ученики. На площади 6 тысяч квадратных метров и свой пришкольный огород есть – ученики сами выращивают овощи и ягоды.