«Что происходит»: о строительстве в Минске и вокруг него

Новости Беларуси. Планы по застройке в Минске и проблемные вопросы, возникающие в связи с этим, обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Обсуждение ситуации вокруг Осмоловки:

06:06 Андрей Новик: «Проектировщики должны придерживаться Генплана развития города, утверждённого Президентом. И там чёрным по белому написано: «Осмоловка – реконструкция». Почему в плане детального планирования написано: «Снос Осмоловки»?»

19:23 Депутат о том, кто жил на Осмоловке и почему её нельзя сносить: «Он тут родился, вырастил детей, учился»

27:45 Координатор общественной кампании «Генплан – для минчан!»: «Интерес власти – искать пути для сохранения этого района, потому что для многих минчан это является ценностью. Нельзя просто взять и снести эту ценность»

Обсуждение ситуации вокруг «Розочки» – жители о строительстве 1-ого кольца и уплотнении:

08:27 «У нас превышение по шумам идёт 16-18 дБА. Люди с берушами, со снотворным спали все 6 лет»

10:19 «Поставили забор и началось строительство. Сваи долбят в 3 смены в 13-ти метрах от наших окон»

10:48 «На территории, которая чуть больше стандартной хоккейной коробки, собираются построить два многоквартирных дома с паркингами»

36:48 «Где же там найдётся место для кустика? На крышах паркингов деревья не растут!»

Обсуждение ситуации в «Зелёном Луге» – сквер или дорога:

11:57 Жители о сквере на Кедышко, который хотят назвать в честь Президента: «В нашем районе нет площадок ни волейбольных, ни баскетбольных. Детям негде заниматься спортом»

48:10 «В районе проживают 27 тысяч населения, здесь 6 тысяч подписей, собранных за короткое время, в летний период, когда большинство людей были в отпусках. Люди «Зелёного Луга» против того, чтоб им не давали дышать»

Архитекторы о застройке Минска и окрестностей:

23:03 Главный архитектор Минской области: «Сама процедура общественных обсуждений должна быть пересмотрена. Потому что, выходить на общественное обсуждение уже с готовым проектом – наверное, не совсем тактично»

38:25 «Минскградо»: «В Минске идёт процесс не уплотнения, а разуплотнения. Раньше на этой территории проживало вдвое больше населения, нежели сегодня»

53:43 Архитектор-урбанист: «Уплотнение не проблема, это – ценность. А две «свечки» во дворе – это неправильное уплотнение»

56:46 Дочь архитектора «Белэскпо» Галина Левина: «Быть городом будущего невозможно без прошлого. Невозможно вычеркнуть Осмоловку. Невозможно убрать архитектуру 60-ых годов, как снесли ВДНХ, как убрали музей Великой Отечественной войны. И я думаю, что это – наша боль»