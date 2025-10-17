Президент всегда был очень грамотным управленцем, начиная со студенческих лет – Дук

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларуси:

Президент создал команду. И как задача любого управленца, а он всегда был очень грамотным управленцем, начиная со студенческих лет, это мы студентам нашим всегда объясняли и показывали эти лидерские качества. Он создал команду. А команда выполнила те задачи, которые он поставил, в том числе и по зачистке в прямом смысле нашей страны от бандитов.

Я же прекрасно помню, родился в Новополоцке, и прекрасно помню небольшой такой поселочек, когда на заре 90-х гоняли эти перекупы машины. То есть простой мужик собрался с женой, поехал за этой машиной, не помню, в Польшу или в Германию, и ехал в Верхнедвинск, и там остановился на этой парковке. Кимарнуть возле города. Не проснулся. Его просто застрелили вместе с женой, выкинули из машины. Машину эту угнали. Вот простой пример. Это было сплошь и рядом. Поэтому наведение жесткого порядка, с чего все и началось.

Привело к тому, что сегодня мы живем в мирной, чистой стране, где нет криминала. Понятно, что есть какие-то девиации, но они не носят системный характер. И с каждым годом количество преступлений уменьшается. Это же не на пустом месте. За этим стоит колоссальный труд Президента и его команды.

Читайте также:

Дук: в Беларуси власть и народ говорят на абсолютно понятном друг другу языке

Дук: коррупция и Беларусь – это понятия даже близко несовместимые

Что такое государственный аппарат и для чего он нужен? Объяснил Дук