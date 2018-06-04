Пусть мама услышит! Как ребята отметили юбилей Детской деревни в Марьиной Горке

Новости Беларуси. 15 лет вместе. СОС-детская деревня в Марьиной Горке отметила юбилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За полтора десятка лет здесь воспитали и вырастили почти 200 детей. Некоторые из них на праздник пожаловали уже вместе со своими семьями.