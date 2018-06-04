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Пусть мама услышит! Как ребята отметили юбилей Детской деревни в Марьиной Горке

04 июня 2018 15:14
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Новости Беларуси. 15 лет вместе. СОС-детская деревня в Марьиной Горке отметила юбилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пусть мама услышит! Как ребята отметили юбилей Детской деревни в Марьиной Горке-1

За полтора десятка лет здесь воспитали и вырастили почти 200 детей. Некоторые из них на праздник пожаловали уже вместе со своими семьями.

Пусть мама услышит! Как ребята отметили юбилей Детской деревни в Марьиной Горке-4

Для ребят подготовили площадки по интересам. Подготовили и настоящий праздничный концерт: поздравить жителей деревни приехали артисты музыкальных студий.

Подробнее – в видеоматериале

# Дети и родители # общество # Фотофакт

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