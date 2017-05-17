Телевизоры, машинки стиральные и даже швейные: что достают водолазы со дна озер

Новости Беларуси. Накануне купального сезона белорусский ОСВОД обследует акваторию всех пляжей. Работа важная и нужная. После зимы и весеннего паводка на дне рек и озер водолазы чего только не находят – разбитые бутылки, автомобильные покрышки, арматура и даже старые холодильники со стиральными машинами. Скрытые водной гладью, они становятся опасными для отдыхающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 погружений в день для Романа нормальный рабочий график. Обследовать нужно каждый метр дна на глубине в человеческий рост. От исходной точки, строго галсами. Работы столько, что помощь лишней точно не будет. Водолазы принимают в свои ряды корреспондента СТВ. Юрий Прокопенко, СТВ:

На мне стандартная экипировка водолаза. Гидрокостюм (в таком не замерзнешь и при нулевой температуре воды), акваланг (воздуха хватит примерно на полчаса). Ну, а также еще груз и макса. Спецоперация начинается.

Вода в это время мутная. Видимость не более 30 сантиметров, рыб не разглядеть, но ногами удается нащупать что-то большое. Это как раз тот случай, когда новичкам действительно везет.

Юрий Прокопенко:

Вот такой трофей – колесо. Мне он не нужен, да и озеру ни к чему. Каждое погружение водолазов-профи заканчивается уловом. То бутылки с консервными банками, а то и старые велосипеды со стиральными машинами попадаются. Все это – угроза для пловцов. Сергей Рыбков, водолаз Гребеневской спасательной станции:

Каждый год находим много интересного. И телевизоры, и машинки стиральные, и даже швейные, бывает, попадаются. Зимой рыбаки приходят на лед ловить. Лунок насверлил, где-то перекусывают, банку консервную кидают. Водолазы чистят водоемы на официальных пляжах каждый год прямо перед открытием купального сезона. Однако мусора меньше не становится. Когда после паводка уходит вода, она уносит с собой в реки и озера то, что человек бросил на берегу.

Роман Казутин, водолаз Гребеневской спасательной станции:

Есть над чем работать, я бы так сказал. Потому что все зависит от культуры людей.