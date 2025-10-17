Трамп на встрече с Зеленским: украинский конфликт можно завершить без «Томагавков»

Ответ на него был понятен еще накануне, после телефонного разговора Путина и Трампа. Так, перед встречей с главой Белого дома украинская сторона завила, что вопрос передачи американского оружия пока поставлен на стоп. Сегодня же Трамп еще раз отметил, что оно необходимо и самим Штатам. Помимо этого, глава Белого дома выразил уверенность в том, что саммит Россия – США пройдет без участия Украины. Напомним, о встрече Путина и Трампа стало известно после вчерашнего телефонного разговора двух лидеров. Саммит, как ожидается, состоится в Будапеште в течение следующих двух недель. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, необходимый для этого оргкомитет уже создан. Однако встретятся Путин и Трамп только после предварительных консультаций главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Переговоры дипломатов, точную дату и место которых еще предстоит определить, состоятся на следующей неделе. Согласно сообщениям Кремля, делегации должны обсудить маршруты полета президентов в Венгрию, а также состав сопровождающих их команд.