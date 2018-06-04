«Делятся своими советами, получают опыт других родителей»: где в Беларуси есть клуб активных пап?

Новости Беларуси. Учеников начальных классов Деревнянской средней школе Столбцовского района приобщают к культуре не только преподаватели, рассказали в программе «Центральный регион». Педагогам помогают родители, при чем, в основном – мужчины.
Три года назад Наталья Белякович на базе своего класса создала так называемый Клуб активных пап. Директор и коллеги поддержали идею.
Александр Лукша, родитель:
Здесь так называемая школа отцов. Детям нравится.
Евгений Сенько, родитель:
Все проходит в форме диалога. Обсуждаем разные вопросы – доводим детям, как надо поступать, как не надо поступать в той или иной ситуации.
Кстати, активных пап оказалось больше, чем предполагала педагог.
В итоге подобные занятия проводят во всех младших классах.
Родители при этом вовлечены и в досуг, и в образование.
Наталья Белякович, учитель начальных классов Деревянской средней школы Столбцовского района:
Проводим семинары, проводим спортландии с участием родителей. Проводим развлекательные мероприятия различные и интеллектуальные игры. В последний раз это был поход с участием пап на берег красивейшего озера. Число наших участников увеличивается:
все больше пап хотят участвовать в воспитании и развитии своих детей непосредственно в школе.
Они делятся своими советами, получают опыт других родителей. У нас очень много семей многодетных.