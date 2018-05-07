В Минске высаживают зелёный лабиринт: как это будет выглядеть?

Новости Беларуси. В Старостинской слободе высаживают зелёный лабиринт в форме карты нашей страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



Есть уже более сотни туй, разбиты будущие аллеи и стены лабиринта. Они представляют собой зелёные насаждения в два ряда. Коридоры, по которым смогут ходить люди, сделают шириной в 1 метр. Уникальный ландшафтный рисунок будет состоять почти из трёх тысяч туй.