В Минске высаживают зелёный лабиринт: как это будет выглядеть?

Новости Беларуси. В Старостинской слободе высаживают зелёный лабиринт в форме карты нашей страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Старостинской слободе высаживают зелёный лабиринт в форме карты нашей страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Есть уже более сотни туй, разбиты будущие аллеи и стены лабиринта. Они представляют собой зелёные насаждения в два ряда. Коридоры, по которым смогут ходить люди, сделают шириной в 1 метр. Уникальный ландшафтный рисунок будет состоять почти из трёх тысяч туй.
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Высаживается как двухрядная живая изгородь, то есть пять штук на метр квадратный. Высаживается туя, чтобы создать плотность посадки, и когда деревья вырастут, чтобы это действительно был лабиринт, в котором можно было бы заблудиться.