Прямой эфир

Процесс сложный и требует выносливости. Как минский мастер делает оригинальные скульптуры из металлолома?

04 июня 2018 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Диана Галех, корреспондент СТВ:
Шедевры из металлолома. За этим столом Василий Сасимович создает оригинальные скульптуры.

Вооружившись сварочным аппаратом, мастер творит искрящееся волшебство. В умелых руках мужчины груда железяк превращается в настоящее произведение искусства.  

Процесс сложный и требует выносливости. Как минский мастер делает оригинальные скульптуры из металлолома?-1

Днем Василий Сасимович – проектировщик освещения, а вечером – скульптор и художник. Несколько лет назад мужчина стал создавать оригинальные авторские творения, которые впечатляют своими масштабами и художественным замыслом. 

Процесс сложный и требует выносливости. Как минский мастер делает оригинальные скульптуры из металлолома?-4

Больше всего Василию нравится создавать скульптуры на морскую тематику. Кальмар, скат, золотая рыбка, черепаха. В наличии почти весь подводный мир, который, казалось бы, так далек от холодного металла.  

Процесс сложный и требует выносливости. Как минский мастер делает оригинальные скульптуры из металлолома?-7

Вот и сейчас мастер трудится над созданием очередного творения. Это будет огромный рак с огромными клешнями. 

Процесс сложный и требует выносливости. Как минский мастер делает оригинальные скульптуры из металлолома?-10

Железные скульптуры Василия Сасимовича украшают не только частные коллекции, но и городское пространство. Нередко застывшие фигуры можно увидеть на улицах Минска. 

Процесс сложный и требует выносливости. Как минский мастер делает оригинальные скульптуры из металлолома?-13

Процесс сложный и требует выносливости. Как минский мастер делает оригинальные скульптуры из металлолома?-15

Процесс сложный и требует выносливости. Как минский мастер делает оригинальные скульптуры из металлолома?-17

На создание одной скульптуры у Василия уходит от нескольких недель до нескольких месяцев. Процесс сложный и требует от мастера физических усилий и выносливости. Но когда видишь готовый результат, понимаешь, усилия были не напрасны. Такое творение уж точно не оставит равнодушным!  

Как создаются шедевры? Смотрите видеоматериал. 

Процесс сложный и требует выносливости. Как минский мастер делает оригинальные скульптуры из металлолома?-20

# Скульптура в Минске # общество # Диана Галех # Василий Сасимович # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Центральном районе выбирают лучшего дворника. Рассказываем об условиях конкурса
04 июня 2018 09:53

В Центральном районе выбирают лучшего дворника. Рассказываем об условиях конкурса

У православных начался Петров пост
04 июня 2018 09:41

У православных начался Петров пост

4 июня ограничат движение транспорта на части проспекта Машерова: пройдёт тренировка роты почётного караула
04 июня 2018 08:05

4 июня ограничат движение транспорта на части проспекта Машерова: пройдёт тренировка роты почётного караула