Процесс сложный и требует выносливости. Как минский мастер делает оригинальные скульптуры из металлолома?

Диана Галех, корреспондент СТВ:

Шедевры из металлолома. За этим столом Василий Сасимович создает оригинальные скульптуры. Вооружившись сварочным аппаратом, мастер творит искрящееся волшебство. В умелых руках мужчины груда железяк превращается в настоящее произведение искусства.

Днем Василий Сасимович – проектировщик освещения, а вечером – скульптор и художник. Несколько лет назад мужчина стал создавать оригинальные авторские творения, которые впечатляют своими масштабами и художественным замыслом.

Больше всего Василию нравится создавать скульптуры на морскую тематику. Кальмар, скат, золотая рыбка, черепаха. В наличии почти весь подводный мир, который, казалось бы, так далек от холодного металла.

Вот и сейчас мастер трудится над созданием очередного творения. Это будет огромный рак с огромными клешнями.

Железные скульптуры Василия Сасимовича украшают не только частные коллекции, но и городское пространство. Нередко застывшие фигуры можно увидеть на улицах Минска.