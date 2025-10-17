Дук: коррупция и Беларусь – это понятия даже близко несовместимые

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларуси:

Я одно скажу, что у нас выстроена система именно благодаря усилиям Президента. Потому что сегодня коррупция и Беларусь – это понятия даже близко несовместимые. Да, коррупционные риски всегда есть, потому что у чиновника есть ресурс. Этот ресурс называется власть. Там, где есть ресурс, возникает соблазн.

И здесь, если четко выстроена система прокурорского надзора, выстроена система госконтроля, ментальность людей: не укради, не бери чужого, про что постоянно говорит Президент, система противовесов, то эти преступления коррупционной направленности носят точечный характер, то есть они не системные. Они не рождают такой чудовищной формы, как олигархат, например, которые, как раньше говорили, барочные формы приобретают, то есть вычурные формы, как, например, мы знаем по состоянию многих чиновников в Украине и до недавнего времени в России. Потому что там тоже пришло это осознание, пошел процесс борьбы с этим злом. То, чего у нас в принципе и не было, потому что Президент этого не допустил. И сегодня надо всячески создавать все условия противовесов, чтобы они работали, а краеугольный камень здесь – экономика.

И причем наш госсектор, либо те предприятия, которые сегодня являются акционерными обществами, они так или иначе контролируются государством, чтобы не допустить этого передела, захвата собственности, которая создавалась трудом наших дедов, отцов, матерей.

Поэтому сегодня, мне кажется, надо эту систему не расшатать. Система сдержек и противовесов есть, как на самом высоком уровне ВНС, я уже про это говорил, так и на системе госаппарата, который все эти моменты очень четко регулирует. И самое главное, у нас законодательно запрещена купля – продажа земли. Это базовый компонент. А вспомните, даже недавно, когда мы вносили изменения в Конституцию очередные, то есть фактически опять эти голоса стали звучать. Давайте посмотрим все-таки на землю, может быть... Но Президент опять говорит, стоп. Этот вопрос базовый. Он уже был рассмотрен на референдуме. Зачем к нему возвращаться?

Ну и собственно говоря, эта инициатива даже по тем предложениям, которые люди вносили, она была немногочисленной. Потому что да, кому-то это очень хочется. Но понятно, что большинство людей прекрасно понимает, что земля – это святое.

Читайте также:

Что такое государственный аппарат и для чего он нужен? Объяснил Дук

Азарёнок: «Музеев настроили, и ещё хотим». Хватит. Должно быть развитие

Тиханский: у нас всегда должны быть запасные аэродромы