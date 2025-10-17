Дук: в Беларуси власть и народ говорят на абсолютно понятном друг другу языке

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларуси:

Почему у нас власть и народ говорят на абсолютно понятном друг другу языке? То есть, можно достучаться до депутата, до управленца самого высокого уровня. Даже не то, чтобы достучаться, а в принципе изложить свою проблему, внести свое предложение. Даже для этого мы создали Молодежный совет и все остальное, чтобы даже молодежь с самого раннего этапа уже интегрировать в эту систему. Те, кому это надо, конечно. Я же не говорю, что это всем надо. Самым инициативным. А там, такое чувство, что они не чувствуют реальность.

То есть, что власть живет своим миром, своего рода каста, а люди своим. И эту связь можно нарушить только путем тех самых пресловутых цветных революций. Либо какими-то вещами, которые навязываются извне, к сожалению, для этих стран. Поэтому как раз таки пример этих транскорпораций, которые сегодня определяют повестку во многих странах, к сожалению, которые раньше претендовали на свой суверенитет, но сегодня мы про это речь не ведем.

Несуверенная политика, она абсолютно блоковая, она абсолютно смотрит в рот брюссельским еврочиновникам или, например, Вашингтон, если мы говорим про Великобританию. Здесь нет самостоятельности, субъектности нет, к сожалению. Поэтому почему все интервью нашего Президента цитируются буквально всеми средствами массовой информации? Причем как цитируются? Некоторые вырывая из контекста, то есть не очень чистоплотные действия.

Средства массовой информации, например, такие, как китайские, крупнейшие российские СМИ, они дают контекст целиком, а читающие, интересующиеся люди это все видят. И когда сегодня в интернете видишь, как некоторые пытаются там, допустим, лить грязь на нашего лидера национального, то тут же увидишь массу комментариев, когда люди говорят: слушайте, ну не вам точно, диванным экспертам, как говорится, Президента там чем-то попрекать. Поэтому этот имидж дорогого стоит сегодня. То есть это эпоха сильных лидеров, которые, к сожалению, уходят сегодня в мировой политике. Но вот Беларусь и Россия являются тем самым бастионом, который очень многих раздражает. Китай в этом же логическом ряде.

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