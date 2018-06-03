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Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?

03 июня 2018 18:10
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Новости Беларуси. Сколько людей – столько мнений. И столько же действий. Строить, а не разрушать, чистить, а не загрязнять. В Международный день очистки водоемов люди разных профессий, но одинаково сильно влюбленные в дайвинг, собираются вместе, чтобы сделать природу чище, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2018 году место сбора неравнодушных – Браславские озера. 

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-1

Как минимум раз в год они меняют экзотические моря на отечественные глубины. Люди разных профессий: банкиры, программисты, врачи. Подводная зачистка – дело закаленных. И подготовленных не только духом. 

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-4

Дмитрий Барашков, дайвер:
О, наверное, часа два или три я просто сносил это в машину из разных мест. Скажем, так одна сумка весит около 20 килограм.

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-7

Дмитрий Опанович и Ульяна Краснова, дайверы:
Мы знаем про видимость не дальше руки. И про холод, термоклин и все остальное. Костюм потеплее, настроение боевое – и вперед.

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-10

Начинается экологическая операция с построения.  Здесь и без карты понятно – людям-амфибиям скучать не придется. Фронт подводной работы разбит на пять точек. Здесь и популярный пляж, и дальний остров. В общем, туда, где туристы идут косяком.

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-13

Летучку проводит Андрей Лихачёв, пожалуй, самый опытный дайвер Беларуси. К международной акции его клуб присоединятся пятнадцатый год подряд. Начинали с десяти участников, а пару лет назад, собрав 150 человек, установили рекорд. Тогда дайверы подняли около двух с половиной тонн мусора. При этом стандартный улов – 500-600 килограммов.  

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-16

Андрей Лихачёв, руководитель дайвинг-центра:
Есть совершенно необычные вещи. Например, автомобиль с криминальным прошлым. Номерные знаки угнанных автомобилей. Какие-то старинные вещи. В частности, затонувшее судно, принадлежавшее к отряду бронекатеров, который действовал в 1916 году. Такой кораблик был найден во время очистки водоема в Нарочанском парке.

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-19

Жемчужина природы и туристическая Мекка. Наводку на проблемные точки Браславских озер дает администрации национального парка. 

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-22

Владимир Петкевич, ведущий специалист отдела туризма Национального парка «Браславские озёра»:
Для нас очень важно, чтобы не случились никакие несчастья с порезами ног или проколами ног. У нас нет специалистов-подводников. И нет возможности так глубоко обследовать дно, поэтому для нас это большая помощь.

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-25

Хранит ли кристально чистая вода опасные сюрпризы – узнаем уже очень скоро. База отдыха на озере Струсто. К подводной вылазке готовится первая группа дайверов. 

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-28

Аквалангисты спустятся примерно на шесть-семь метров. Под водой водолазы могут находиться до сорока минут. Субботник с погружением совпадает с генеральной уборкой на суше. 

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-31

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Много мусора прибивает к берегу. Поэтому не менее важно прочесать зону вдоль камышей, ведь приветы от туристов порой лежат прямо на поверхности.

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-34

Видимость в мутной воде – не больше метра. Под слоем ила – все те же пластиковые бутылки. Нередко со дна поднимают отработавшие свое покрышки, а также строительный мусор.

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-37

И это лишь часть классического улова. Едва освободив руки, водолазы вновь отправляются в пучину. А мы – на озеро Дривяты. Локация – популярный пляж. Со всеми вытекающими.

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-40

Пока супруг Марии бороздит подводные ландшафты, девушке впору за очередным мешком. Ярко-синие контейнеры некоторые отдыхающие почему-то обходят стороной.

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-43

Мария Машко, волонтер:
За полчаса – это бутылки. Вот один мешок – это чисто стеклотара. В этом – пластмассы много, жестяное ведро. Я не ожидала даже тапок резиновый нашла.

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-46

Тем временем, подводные охотники завершают свою операцию. Несколько мешков мусора – менее чем за час. Добыча калибра разного. Есть и крупные экземпляры. К примеру, этот. Возможно, фрагмент понтонного моста.

Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?-49

Общая площадь Браславских озер более 130 квадратных километров. Уборка, может, и капля в море. Но благодаря таким каплям водоемы и становится чище.

# Водоемы Беларуси # общество # Дмитрий Барашков # Андрей Лихачев # Владимир Петкевич # Мария Машко # Фотофакт

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