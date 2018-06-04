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Подписан пакет договоров о сотрудничестве в правовой сфере. Макей на встрече с министром иностранных дел Монголии

04 июня 2018 11:08
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Новости Беларуси. Встреча президентов Беларуси и Монголии может состояться в ближайшие дни в китайском Циндао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту информацию сегодня, 4 июня, сообщил министр иностранных дел Монголии, который находится с визитом в Минске.

Подписан пакет договоров о сотрудничестве в правовой сфере. Макей на встрече с министром иностранных дел Монголии-1

Уже прошли его переговоры с белорусским коллегой. Стороны договорились о мерах, которые должны вывести на новый уровень экономическое сотрудничество между странами.

Встреча в МИД завершилась подписанием сразу нескольких межправительственных соглашений.

Подписан пакет договоров о сотрудничестве в правовой сфере. Макей на встрече с министром иностранных дел Монголии-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Только что министром иностранных дел Монголии, министром юстиции Республики Беларусь подписан пакет межгосударственных договоров о сотрудничестве в правовой сфере, обеспечивающее прямое взаимодействие правоохранительных органов двух стран. Это говорит о взаимном интересе, который присутствует.

Я убежден, что работа по совершенствованию договорно-правовой базы будет продолжена.

Подписан пакет договоров о сотрудничестве в правовой сфере. Макей на встрече с министром иностранных дел Монголии-7

Подписан пакет договоров о сотрудничестве в правовой сфере. Макей на встрече с министром иностранных дел Монголии-9

Дамдины Цогтбаатар, министр иностранных дел Монголии:
Монгольская сторона выразила свою заинтересованность в расширении сотрудничества с Беларусью в области сельского хозяйства, легкой, пищевой промышленности, строительной и горнодобывающей отраслях, в сферах транспорта, науки, культуры, образовании и других направлениях обоюдного интереса.

Подписан пакет договоров о сотрудничестве в правовой сфере. Макей на встрече с министром иностранных дел Монголии-12

# Беларусь-Монголия # Дамдины Цогтбаатар # Владимир Макей # Фотофакт

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