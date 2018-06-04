Подписан пакет договоров о сотрудничестве в правовой сфере. Макей на встрече с министром иностранных дел Монголии
Новости Беларуси. Встреча президентов Беларуси и Монголии может состояться в ближайшие дни в китайском Циндао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту информацию сегодня, 4 июня, сообщил министр иностранных дел Монголии, который находится с визитом в Минске.
Уже прошли его переговоры с белорусским коллегой. Стороны договорились о мерах, которые должны вывести на новый уровень экономическое сотрудничество между странами.
Встреча в МИД завершилась подписанием сразу нескольких межправительственных соглашений.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Только что министром иностранных дел Монголии, министром юстиции Республики Беларусь подписан пакет межгосударственных договоров о сотрудничестве в правовой сфере, обеспечивающее прямое взаимодействие правоохранительных органов двух стран. Это говорит о взаимном интересе, который присутствует.
Я убежден, что работа по совершенствованию договорно-правовой базы будет продолжена.
Дамдины Цогтбаатар, министр иностранных дел Монголии:
Монгольская сторона выразила свою заинтересованность в расширении сотрудничества с Беларусью в области сельского хозяйства, легкой, пищевой промышленности, строительной и горнодобывающей отраслях, в сферах транспорта, науки, культуры, образовании и других направлениях обоюдного интереса.