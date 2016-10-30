Беларусь и Ближневосточный регион: чем интересна партнерам наша страна и куда направить экономический вектор

Новости Беларуси. Неделя прошла под знаком международного сотрудничества. В первой ее половине Минск снова стал площадкой для переговоров. Для Востока и Запада, для стран СНГ.

А в эти дни Александр Лукашенко находится на Ближнем Востоке. Сейчас он в Объединенных Арабских Эмиратах, но еще с утра наш Президент провел переговоры с шейхом Катара.

Это одна из самых богатейших арабских стран. Здесь самая высокая добыча нефти на душу населения в мире. И каждый из 2 миллионов населения – это достаточно зажиточный человек. Нефтедоллары страна активно тратит на социальную сферу. В Беларуси бизнесмены Катара участвуют в ряде проектов. Сегодня их список может увеличиться.

Более 5 тысяч километров в пути, в сотрудничестве – рост скоростей и все новые возможности:

Чем сегодня партнерам интересна Синеокая.

Роман Головченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и Государстве Катар по совместительству:

Мы видим на полках катарских магазинов белорусские продукты питания. Белорусские строительные материалы поставляются в Катар для отделки самых роскошных зданий.

И на какие сферы нужно направить экономический вектор?

Беларусь и Ближневосточный регион. Настоящее и будущее двусторонней дружбы.

Пять часов в пути и новые пейзажи, больше 30 за окном. Но на часах все то же, минское время. Фактически. Тем не менее лидеры двух стран уверены: пора сверить часы экономические. У трапа самолета Александра Лукашенко встречают представители Министерств и дипкорпус.

Катар – страна контрастов. Здесь живет около 2,5 миллионов человек, но лишь 16% – его граждане. Остальные – иностранные рабочие: индийцы, арабы, филиппинцы, европейцы. Получить гражданство просто невозможно. Социальные блага лишь для истинных катарцев. Впрочем, и работать большинству из них ни к чему.

А еще Катар – самая безопасная арабская страна. И здесь практически нет общественного транспорта. А благодаря дешевому бензину все население ездит на внедорожниках.

Страна богатая на энергоресурсы. Нефтегазовые финансы Катара с одной стороны, и географические возможности Беларуси – с другой.

О точках соприкосновения и перспективах два государства говорят не первый год. Создание мощного финансового центра и промышленной зоны, участие Катара в разработке белорусских месторождений полезных ископаемых, обмен опытом по развитию сельхозпроизводства, создание транспортно-логистических центров.

До этого в Катаре с официальными визитами Александр Лукашенко был в 2001 и 2011 годах, но тогда встречался с отцом нынешнего Эмира Катара. Кстати, сейчас у власти самый молодой из действующих монархов в мире и в то же время самый молодой Эмир Катара за все время независимости страны.

По традиции, церемония официальной встречи. Рота почетного караула, гимны двух стран.

С одной стороны, два государства непохожи. Но точки соприкосновения есть. Вот и здесь, на катарской земле, и белорусский уголок.

Сергей Демков, директор совместного предприятия по добыче и переработке торфа:

Вот новая резиденция строилась. Мы высаживали помимо газонов взрослые пальмы, кустарники, цветы.

Восточные пейзажи на белорусских фото. Кстати, и возможной такая красота стала благодаря нашим умелым рукам. За месяц оживить удалось на первый взгляд бесплодный ландшафт. Даже 60 градусов со знаком «плюс» не испугали белорусский торф! «Эрид гроу», или по простому «растущий в засухе». Наработки появились еще во времена СССР. Сегодня – уже новый этап.

Сергей Демков, директор совместного предприятия по добыче и переработке торфа:

Арабские шейхи не скупы. То есть небольшое количество белорусского сухого и жидкого торфа он заказал самолетом, доставка обошлась в несколько раз дороже самого продукта.

«Дебютировала» технология в Иордании еще в 2005 году. В перспективе – Бахрейн, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и даже север Африки. А пока планы на белорусскую технологию строят все в том же Катаре. К 2022 году, к чемпионату мира по футболу, озеленить надо два стадиона. А еще путь от аэропорта до гостиниц. Белорусов в Катаре знают.

Сергей Демков, директор совместного предприятия по добыче и переработке торфа:

Когда мы встречались с Эмиром Катара, он сказал: «А, белорусы. Я вас знаю, вы мне озеленили тут дворец новый».

О белорусской технологии по озеленению не забыли и при возведении катарского уголка уже на белорусской земле.

Еще один пример двустороннего сотрудничества. Многофункциональный комплекс «расправил свои крылья» на проспекте Победителей. Объем инвестиций – почти 200 миллионов долларов. Это не просто гостиница, а культурный и спортивно-развлекательный центр.

«Летящий сокол». Так по-простому называют совместный архитектурный проект. Идея – белорусская, инвестиции – партнеров. Кстати, это своего рода уникум – первый проект, реализованный за пределами Государства Катар, и первый, построенный за счет госинвестиций. В архитектуре здесь переплелись «классический колониальный стиль» и плавные «природные» формы. Тем временем узами, уже экономическими, связали себя и две страны.

Воскресенье как основной день переговоров выбран не случайно. Означает начало новой недели. Выходные в Катаре – пятница и суббота.

Внутренний рынок ограничен. К примеру, здесь не производят своих продуктов питания. Сегодня между двумя странами и руководством сложились хорошие и доверительные отношения. А вот товарооборот пока небольшой.

Вадим Боровик, политолог:

Мы предлагаем нашим партнерам всю группу товаров. Товарооборот потихонечку наращивается. Прорабатываются возможности поставки нашей крупной техники, грузовиков, прочего. Сегодня у нас позиции постоянно изменяются от года к году в этом регионе, поскольку меняется структура экспорта и импорта. Однако вся линейка белорусской продукции готова к реализации в страны Ближнего Востока.

Как развивать отношения между государствами дальше? Среди вариантов – привлечение инвестиций и создание совместных предприятий. Сейчас прорабатывается возможность поставок в Катар нашей продукции деревообработки и продуктов питания. Белорусская сторона готова поручить правительству проработать проекты, выгодные обоим государствам.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Катарская делегация в течение месяца планирует посетить Беларусь, чтобы на месте обсудить возможности углубления сотрудничества в сфере инвестиций. Договорились о том, что есть реальные перспективы в создании совместных предприятий, допустим, в Беларуси с участием катарского капитала. И затем в экспорте той продукции, в которой нуждается Катар.

Уже сегодня страны подписали пакет документов о развитии сотрудничества. Меморандум в банковской сфере, в области здравоохранения, финансов, науки.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Сотрудничество предполагается в вопросах формирования бюджетно-финансового и налогового законодательства, регулирования рынка ценных бумаг, использования различных финансовых инструментов для привлечения средств и инвестиций.

Эмир Катара много внимания уделяет развитию спорта. Отсюда постоянная борьба за право проведения Олимпийских игр и различных чемпионатов мира. К слову, борьба небезуспешная. В 2010 году в Дохе прошел чемпионат мира по легкой атлетике. В 2022 году Катар примет футбольное первенство. К спорту особое внимание и у нас. Сравнить те самые, белорусские и катарские, спортивные приоритеты Сергей Рутенко может как никто другой.

Белорусский гандболист, воспитанник минской школы. Но в его карьере и выступление за катарскую команду. Говорит, спорт здесь фаворит, но все равно поддержку белорусских болельщиков не сравнить ни с чем. Привыкать пришлось и к местному укладу. К пустыне повышенного комфорта. И к Дохе, городу контрастов.

Сергей Рутенко, гандболист:

Пустыня, песок, ничего нет. Заходишь за угол – видишь все самое современное, новшества, которых я не видел даже, например, в таком международном спортивном институте, как Барселона.

Из столицы Катара прямиком в Эмираты. Программа рабочего визита насыщенная. Здесь глава государства встретится с наследным принцем Абу-Даби, а также с правителем эмирата Дубай.

А пока все в ожидании продуктивных переговоров. Понятно это и по теплой, дружественной встрече.

Дипотношениям двух стран почти четверть века. С начала 2000-ых Александр Лукашенко был здесь четыре раза. Пока двусторонний товарооборот составляет около 30 миллионов долларов. Его можно и нужно наращивать.

Сергей Кизима, доктор политических наук:

Возникает ситуация, когда у них есть интерес в новых технологиях и есть много денег, а у нас есть интересные разработки в сфере новых технологий. Тут сразу же может образоваться связка, когда их деньги и, соответственно, наши технологии.