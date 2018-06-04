Минск может похвастаться местами нетронутой природы. Экологические тропы в столице занесут на интерактивные карты

Новости Беларуси. Экологические тропы, обустроенные в Минске, появятся на интерактивных картах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация о «зеленых маршрутах» страны будет размещаться не только на крупных интернет-порталах, но и на сайтах районных администраций города. Уже издан и тематический буклет для школьников и педагогов.

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Создание экологической тропы – это специально оборудованный маршрут, предназначенный для эколого-просветительского образования учащихся и жителей нашего города.

Минск – единственный город, который по праву может похвастаться местами нетронутой природы.

5 июня откроется новая экологическая тропа. Она проходит недалеко от улицы Уборевича, Голодеда и Минского зоопарка. Ориентир – берег Свислочи. «Зеленый маршрут» длинною почти в километр. На нем можно не только отдохнуть от городского шума, но и познакомиться с растениями, занесенными в Красную книгу, а также животными и птицами, которые облюбовали этот уголок столицы.