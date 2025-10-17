Правительство Франции сократит семейные пособия

Франция готовится к жесткой экономии бюджета. Правительство попытается поправить шаткое финансовое положение страны за счет сокращения семейных пособий, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Эта мера в первую очередь затронет семьи с детьми-подростками, сообщают местные СМИ. Сокращение пособий является частью законопроекта о финансировании социального обеспечения на 2026 год, представленного правительством Лекорню.

Ожидается, что экономия на собственных гражданах позволит сократить государственные расходы на 200 миллионов евро. Причем властям придется стабилизировать и госдолг, которой является рекордным за всю историю страны. Он уже составляет 3,4 триллиона евро. Ради уменьшения этой цифры правительство откажется от индексации пенсий, сократит сотрудников в государственном секторе, а также увеличит налоговую нагрузку.