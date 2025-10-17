Развязка все ближе – двумя матчами стартовал 25-й тур чемпионата Беларуси по футболу

После международной паузы возобновились матчи чемпионата Беларуси по футболу. В стартовом поединке 25-го тура дзержинский «Арсенал» в Борисове проиграл «Ислочи», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Единственный гол на 58-й минуте забил Александр Шестюк. Отметим, это 17-й мяч нападающего в чемпионате. Он лидер бомбардирской гонки. К слову, в концовке матча Шестюк был удален. «Ислочь» набрала 43 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице. К слову, матч «Арсенала» и «Ислочи» установил антирекорд посещаемости текущего сезона. За игрой в Борисове наблюдали 93 болельщика.

В Бресте местные динамовцы одолели «Витебск». После первого тайма хозяева вели – 2:0, отличились Никита Степанов и Роман Юзепчук. На 85-й минуте с пенальти гол престижа забил Евгений Краснов. Брестчане выиграли – 2:1, набрали 44 балла и занимают 4-ю позицию в таблице. Завтра состоятся еще три поединка тура. В центральном матче дня встретятся жодинское «Торпедо» и мозырская «Славия».