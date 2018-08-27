Что было: Белорусские корни Фаины Раневской/ Первые на корте и воде

«Народные артисты на дороге не валяются»

Кто не слышал фразу «Муля, не нервируй меня!..» Эта вечно живущая реплика из советского фильма «Подкидыш» принадлежит героине незабываемой Фаины Раневской. Почему мы вспомнили о Раневской? 27 августа – день ее рождения. Старшие поколения знают актрису по театру и кино, по такому колкому и искрометному юмору, какой редко встретишь в жизни. Но немногие знают о том, что корни ее здесь, в Беларуси. Отец актрисы Гирш Хаимович Фельдман родился в поселке Смиловичи, мать Милка Рафаиловна – в Лепеле. Молодыми они уехали в Таганрог, где в 1896 году и появилась на свет будущая народная артистка Советского Союза. Эта еврейская семья до революции считалась довольно богатой. Отец был купцом 1-й гильдии, промышленником, владел фабриками, магазинами, складами и пароходом. В семье было шесть детей, судьбы всех в то непростое время сложились по-разному.

В честь дня рождения этой уникальной женщины мы собрали для Вас 10 самых, на наш взгляд, ярких и ироничных высказываний Раневской из ее богатой коллекции афоризмов.

- Что толку делать пластическую операцию?! Фасад обновишь, а канализация всё равно старая.

- Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать.

- Если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой, – морда становится меньше, но грустнее.

- Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.

- Вот женишься, тогда поймешь, что такое счастье. Но будет уже поздно.

- Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм – это не извращения. Извращений, собственно, только два – хоккей на траве и балет на льду.

- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.

- Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа!

- Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.

- Я как старая пальма на вокзале – никому не нужна, а выбросить жалко.

… И вот Вам еще бонус за то, что читаете нашу рубрику. Однажды Раневская шла по улице и оступилась. Она обратилась к прохожему: «Мужчина, помогите мне подняться, народные артисты на дороге не валяются!»

Звезды поднимаются выше

В выходные в Беларусь пришли хорошие спортивные новости. Первая из Америки. Наша землячка Арина Соболенко на турнире в Нью-Хейвене завоевала свой первый титул в рамках WTA-тура. До этого матча против испанки Карлы Суарес-Наварро она была 25-й в мировом рейтинге, теперь стала 20-й. Призовой фонд победного для Арины турнира – 799 тыс. долларов. Между прочим, стоит вспомнить здесь и двух других выдающихся белорусских теннисисток. До Соболенко турнир категории «Премьер» выигрывали только Виктория Азаренко и Наталья Зверева. Сейчас Арине 20 лет, а ведь еще год назад она не входила в топ-100. Так что темп по дороге к вершинам спортсменка взяла хороший. Отметим: когда столько же было Зверевой, она поднялась на первую строчку в женском парном рейтинге. Азаренко в свои 20 стала 7-й в мире с соотношением выигранных и проигранных матчей 45-15, завоевала три титула в одиночном разряде и два в парном. Если посмотрим на сегодняшнюю сотню передовиков корта среди женщин, увидим следующее: Соболенко – на 20-м месте, Александра Саснович – на 33-м, Вера Лапко – на 72-м, Виктория Азаренко, ставшая мамой в декабре 2016 года, – на 79-м.

Вторая новость из Португалии, с Чемпионата мира по гребле. Наши спортсмены «нагребли» ещё на две золотые медали. Елена Ноздрёва и Камила Бобр финишировали первыми на каноэ-двойках на дистанции 200 метров. Золото принёс и Артём Козырь. И тоже на двухсотметровке, но на каноэ-одиночке. Теперь у белорусской команды 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.

…А в это время белорусская сборная по биатлону испытывает себя на выносливость в итальянских Альпах в условиях нехватки кислорода. И это надо пройти, чтобы потом на горных трассах не задыхаться, борясь за медали.

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В.Д.