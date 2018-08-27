Купили в Интернете б/у телефон, оказался сломанным, продавец исчез: как вернуть деньги?

Новости Беларуси. Юристы отвечают на вопросы зрителей программы «Добро пожаловаться».
Екатерина (г. Минск):
Купила бывший в употреблении телефон через известную интернет-площадку. Гаджет был разряжен, проверить его я не смогла.
Как выяснилось, телефон неисправен.
Продавец объявление удалил и на связь не выходит. Как вернуть деньги?
Ольга Иващенко, юрист:
Необходимо обратиться в письменной форме к продавцу. В интернет-магазине должен быть указан юридический адрес продавца, по которому необходимо заявить письменное требование. И уже по результатам письменного требования, в течение 7 дней продавец должен вернуть уплаченную денежную сумму. Или в судебном порядке обращаться с иском в суд.