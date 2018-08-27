Прямой эфир

Купили в Интернете б/у телефон, оказался сломанным, продавец исчез: как вернуть деньги?

27 августа 2018 15:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Юристы отвечают на вопросы зрителей программы «Добро пожаловаться».

Екатерина (г. Минск):
Купила бывший в употреблении телефон через известную интернет-площадку. Гаджет был разряжен, проверить его я не смогла.

Как выяснилось, телефон неисправен.

Продавец объявление удалил и на связь не выходит. Как вернуть деньги?

Ольга Иващенко, юрист:
Необходимо обратиться в письменной форме к продавцу. В интернет-магазине должен быть указан юридический адрес продавца, по которому необходимо заявить письменное требование. И уже по результатам письменного требования, в течение 7 дней продавец должен вернуть уплаченную денежную сумму. Или в судебном порядке обращаться с иском в суд. 

# Консультация юриста # общество # Ольга Иващенко

Другие новости рубрики

Все новости
Обещали взять на работу после стажировки, но обманули: что делать?
27 августа 2018 15:02

Обещали взять на работу после стажировки, но обманули: что делать?

Утихомирить соседа с дрелью: в какое время можно делать ремонт?
27 августа 2018 15:00

Утихомирить соседа с дрелью: в какое время можно делать ремонт?

Новый фен поработал сутки и сломался, продавец бросает трубку: что делать?
27 августа 2018 14:59

Новый фен поработал сутки и сломался, продавец бросает трубку: что делать?