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Белоруски Ноздрёва и Бобр выиграли второе золото на ЧМ-2018 по гребле. Третье золото взял Козырь

26 августа 2018 14:28
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены принесли стране ещё два золота на ЧМ по гребле в Португалии.  

В состязании каноэ-двоек на дистанции в 200 метров Елена Ноздрёва и Камила Бобр финишировали с результатом 45,234 секунды. Девушки первыми преодолели дистанцию и выиграли для Беларуси вторую золотую медаль.  

В копилке Ноздрёвой есть ещё две медали: серебро в полукилометровой дистанции и бронза на 200-метровой дистанции.  

Второе место досталось полькам, которые отстали почти на секунду. Третьими пришли россиянки, уступившие ещё полсекунды.  

Третье золото стране принёс Артём Козырь. Спортсмен взял золото в противостоянии каноэ-одиночек на дистанции в 200 метров. Козырь одержал победу с результатом 39,801 секунды. Следом за ним финишную черту пересекли россиянин и литовец.  

Стоит отметить, что белорусский каноист уже третий раз завоевал золотую медаль на ЧМ. Дебютное золото было выиграно в 2015 году в Милане (Италия), затем вторая победа была добыта в 2017 году в Рачице (Чехия).  

Теперь у Беларуси 6 медалей: 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые. 

Ещё одну золотую награду принесли Глеб Солодуха и Денис Махлай – здесь подробности.  

# Гребля # Елена Ноздрёва # Артем Козырь # Глеб Солодуха # Денис Махлай

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