Сын Сергея Зверева разводится после полугода брака

Новости России. 22-летний Сергей Зверев-младший, сын известного стилиста Сергея Зверева, принял решение развестись с супругой после 6-ти месяцев семейной жизни.
Напомним, в марте сын Сергея Зверева женился на своей возлюбленной Марии Бикмаевой. Свадьба прошла в подмосковном городе Коломне.
Мария Бикмаева (в интервью Super.ru):
Мы решили просто остаться друзьями. Мы продолжаем любить друг друга, но по-дружески. Это совместное решение. Мы старались поддерживать романтические отношения, но у нас не получилось. Мы уже месяц не живем вместе. В ближайшее время подадим на развод. После этого, я надеюсь, он начнет общаться со своим папой, потому что родители – это самое главное. Его папа будет рад, что сын разведется, потому что он всегда был против брака нашего.