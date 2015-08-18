Сын Сергея Зверева разводится после полугода брака

Мария Бикмаева (в интервью Super. ru ): Мы решили просто остаться друзьями. Мы продолжаем любить друг друга, но по-дружески. Это совместное решение. Мы старались поддерживать романтические отношения, но у нас не получилось. Мы уже месяц не живем вместе. В ближайшее время подадим на развод. После этого, я надеюсь, он начнет общаться со своим папой, потому что родители – это самое главное. Его папа будет рад, что сын разведется, потому что он всегда был против брака нашего.

Напомним, в марте сын Сергея Зверева женился на своей возлюбленной Марии Бикмаевой . Свадьба прошла в подмосковном городе Коломне.

Почему Зверев-старший был против того, чтобы его единственный сын женился на этой девушке? Подробности здесь.

Как папа воспринял новость о разводе сына, пока не известно. Правда, поклонники уверены: недавняя запись в социальной сети – и есть реакция.

Сергей Зверев (запись в Instagram, орфография и пунктуация автора сохранена):

Так летит время.... Столько вокруг людей разводится.... Просто ужас..... А вы с кем-нибудь разводились??? Поделитесь опытом.... P.S. Мне кажется, если вы разводитесь, то надо оставаться друзьями, и не поливать друг друга грязью....