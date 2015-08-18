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Сын Сергея Зверева разводится после полугода брака

18 августа 2015 07:47
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Новости России. 22-летний Сергей Зверев-младший, сын известного стилиста Сергея Зверева, принял решение развестись с супругой после 6-ти месяцев семейной жизни.

Напомним, в марте сын Сергея Зверева женился на своей возлюбленной Марии Бикмаевой. Свадьба прошла в подмосковном городе Коломне.

Мария Бикмаева (в интервью Super.ru):
Мы решили просто остаться друзьями. Мы продолжаем любить друг друга, но по-дружески. Это совместное решение. Мы старались поддерживать романтические отношения, но у нас не получилось. Мы уже месяц не живем вместе. В ближайшее время подадим на развод. После этого, я надеюсь, он начнет общаться со своим папой, потому что родители – это самое главное. Его папа будет рад, что сын разведется, потому что он всегда был против брака нашего.

Сын Сергея Зверева разводится после полугода брака -1

Почему Зверев-старший был против того, чтобы его единственный сын женился на этой девушке? Подробности здесь.

Как папа воспринял новость о разводе сына, пока не известно. Правда, поклонники уверены: недавняя запись в социальной сети – и есть реакция.

Сергей Зверев (запись в Instagram, орфография и пунктуация автора сохранена):
Так летит время.... Столько вокруг людей разводится.... Просто ужас..... А вы с кем-нибудь разводились??? Поделитесь опытом.... P.S. Мне кажется, если вы разводитесь, то надо оставаться друзьями, и не поливать друг друга грязью.... 

# Фотофакт # Мода # Звезды # Сергей Зверев # Сергей Зверев-младший

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