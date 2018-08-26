Какой будет зарплата белорусов в 2019 году и какие прогнозы на будущее благосостояние страны? Большое интервью с министром экономики

Новости Беларуси. Что заложено в проекте программы социально-экономического развития страны на 2019 год, что есть новое качество экономического роста и как его обеспечить, что нужно для повышения адаптации национальной экономики к внешним шокам. Большое интервью «Недели» – с Дмитрием Крутым.

Юлия Огнева, СТВ: Дмитрий Николаевич, примите поздравления и сразу к делу. Макроэкономика – важнейший документ, это прогноз социально-экономического развития. На заседании Совета министров уже рассматривались концептуальные подходы и было выделено два сценария. Озвучивался темп роста экономики по базовому сценарию – 102,8 %, по целевому – 104,1 %. Скажите, сохранились ли эти цифры? И какой прогноз по другим важнейшим параметрам?

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

За последние буквально полмесяца произошли существенные изменения внешних параметров. Международные организации снизили темпы роста мирового ВВП. Наши российские коллеги из Минэкономразвития уточнили прогноз России на 2019 год. У них ВВП снизился довольно существенно – на 0,8 пункта. Плюс последние колебания российского рубля, когда произошло определенное его ослабление, потребовали от нас корректировки собственных валютных курсов. Они сегодня оперативно были проведены Национальным банком и учтены нами в прогнозных документах.

Последний фактор – новая оценка 2019 года по стоимости барреля нефти. У нас она была заложена в целевом сценарии на уровне 70 долларов за баррель. Сейчас мы взяли для расчета 65 долларов за баррель.

Мы полностью учли негативные последствия введения Российской Федерацией с 1 января 2019 года второго этапа налогового маневра. У нас есть договоренность с российскими коллегами до конца года отработать компенсационные механизмы для нашей экономики. Но пока для корректности расчетов мы взяли эти цифры по самому негативному варианту.

Указанные корректировки снизили прогноз нашего ВВП по целевому сценарию до 104 %. ВВП по базовому сценарию тоже был скорректирован до уровня 102,1 %. Реальные денежные доходы увеличатся на 3,4 %, полностью увязаны с ростом производительности труда. Средняя заработная плата в целом по экономике в среднем за год прогнозируется на уровне 1025 рублей.

Юлия Огнева:

Одна из задач, поставленная перед вами Президентом, – обеспечить новое качество экономического роста. О чем идет речь?