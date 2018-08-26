Какой будет зарплата белорусов в 2019 году и какие прогнозы на будущее благосостояние страны? Большое интервью с министром экономики
Новости Беларуси. Что заложено в проекте программы социально-экономического развития страны на 2019 год, что есть новое качество экономического роста и как его обеспечить, что нужно для повышения адаптации национальной экономики к внешним шокам. Большое интервью «Недели» – с Дмитрием Крутым.
Юлия Огнева, СТВ:
Дмитрий Николаевич, примите поздравления и сразу к делу. Макроэкономика – важнейший документ, это прогноз социально-экономического развития. На заседании Совета министров уже рассматривались концептуальные подходы и было выделено два сценария.
Озвучивался темп роста экономики по базовому сценарию – 102,8 %, по целевому – 104,1 %. Скажите, сохранились ли эти цифры? И какой прогноз по другим важнейшим параметрам?
Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
За последние буквально полмесяца произошли существенные изменения внешних параметров. Международные организации снизили темпы роста мирового ВВП. Наши российские коллеги из Минэкономразвития уточнили прогноз России на 2019 год. У них ВВП снизился довольно существенно – на 0,8 пункта. Плюс последние колебания российского рубля, когда произошло определенное его ослабление, потребовали от нас корректировки собственных валютных курсов. Они сегодня оперативно были проведены Национальным банком и учтены нами в прогнозных документах.
Последний фактор – новая оценка 2019 года по стоимости барреля нефти. У нас она была заложена в целевом сценарии на уровне 70 долларов за баррель. Сейчас мы взяли для расчета 65 долларов за баррель.
Мы полностью учли негативные последствия введения Российской Федерацией с 1 января 2019 года второго этапа налогового маневра. У нас есть договоренность с российскими коллегами до конца года отработать компенсационные механизмы для нашей экономики. Но пока для корректности расчетов мы взяли эти цифры по самому негативному варианту.
Указанные корректировки снизили прогноз нашего ВВП по целевому сценарию до 104 %. ВВП по базовому сценарию тоже был скорректирован до уровня 102,1 %. Реальные денежные доходы увеличатся на 3,4 %, полностью увязаны с ростом производительности труда. Средняя заработная плата в целом по экономике в среднем за год прогнозируется на уровне 1025 рублей.
Юлия Огнева:
Одна из задач, поставленная перед вами Президентом, – обеспечить новое качество экономического роста. О чем идет речь?
Дмитрий Крутой:
Белорусская экономика должна развиваться темпами выше средних мировых (об этом говорил Президент) для того, чтобы мы сохранили свою конкурентоспособность, свою долю в мировой экономике и вышли на параметры роста для достижения конечной цели – 100 миллиардов в 2025 году.
Есть пять важных экономических блоков, которые станут важными составляющими частями этого экономического роста.
Первое, о чем нас просит бизнес сегодня, белорусский в первую очередь, ну и иностранный, который работает в нашей стране, – сохранение параметров макроэкономической сбалансированности, которые достигла страна на среднесрочном горизонте.
Вторая важная составляющая – это новая региональная политика. Я думаю, в четвертом квартале состоится широкое обсуждение того плана индустриализации, над которым работает наше министерство. Конечно, мы бы хотели предложить по большому счету новую промышленную политику для каждого района республики.
Третий важный момент – это цифровизация и развитие сферы услуг. Если брать экспортные параметры, то информационные и туристические услуги у нас запланировано увеличить на 12 %.
Следующий важный момент – наши экспортеры: увеличение добавленной стоимости тех экспортных продуктов, которые мы сегодня продаем. Здесь особое внимание будет уделено модернизированным производствам.
Наверное, последний важный компонент – это эффективность госсектора. Вы слышали в этой части поручение Президента, что те компании, которые по итогам очень серьезного предметного аудита будут признаны несостоятельными или которые окажутся не в состоянии разработать собственную стратегическую программу развития – по ним должны быть предложены меры реструктуризации или привлечения инвесторов.
Что изменилось в малом и среднем бизнесе Беларуси в 2018 году? Отвечает Дмитрий Крутой
Юлия Огнева:
А какая цифра заложена в прогнозе по прямым иностранным инвестициям на чистой основе?
Дмитрий Крутой:
1,6 миллиардов долларов США – это прирост на 15 % к уровню оценки 2018 года. У нас реализуется ряд очень крупных проектов, на которые мы делаем ставки: проект по «Славкалию», проект по биотехнологической корпорации, проекты резидентов Великого камня.
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