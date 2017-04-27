Александра Саснович: «Стараюсь сдерживаться на корте, теннис – интеллигентный вид спорта»

Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Теннис, всё-таки, такая, очень психологическая игра. И очень важна собранность. При этом существует и масса провокаций, которые некоторые теннисисты, теннисистки устраивают или эмоционально себя ведут. Вы можете вспомнить, чтобы Вас так провоцировали?

Александра Саснович, теннисистка:

Меня вот спросили недавно: «Ломала ли ты когда-либо ракетки?» Я задумалась так. И сказала, что не ломала. Что я стараюсь сдерживаться на корте, потому что понимаю, что смотрят на тебя зрители и надо давать какой-то пример, показывать детям, вести себя корректно. Потому что теннис – это интеллигентный вид спорта. И даже, как бы ты не был зол, как мне папа говорит, должен сохранять всегда спокойствие.