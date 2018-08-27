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Обещали взять на работу после стажировки, но обманули: что делать?

27 августа 2018 15:02
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Новости Беларуси. Юристы отвечают на вопросы зрителей программы «Добро пожаловаться».

Кирилл Матюшевский (г. Гомель): 
Долго находился в поисках работы, решил пойти на стажировку барменом. Через неделю обещали официально трудоустроить, но прошёл месяц, а оформлять меня не собираются.

Как поступить в этой ситуации?

Ольга Иващенко, юрист:
В таком случае работнику необходимо обратиться к работодателю с письменным заявлением о разъяснении, на каком основании его не трудоустраивают официально. А также для разъяснения его прав он может обратиться в департамент труда и социальной защиты г. Минска.

# Консультация юриста # общество # Ольга Иващенко

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