Обещали взять на работу после стажировки, но обманули: что делать?

Новости Беларуси. Юристы отвечают на вопросы зрителей программы «Добро пожаловаться».

Кирилл Матюшевский (г. Гомель):

Долго находился в поисках работы, решил пойти на стажировку барменом. Через неделю обещали официально трудоустроить, но прошёл месяц, а оформлять меня не собираются.

Как поступить в этой ситуации?

Ольга Иващенко, юрист:

В таком случае работнику необходимо обратиться к работодателю с письменным заявлением о разъяснении, на каком основании его не трудоустраивают официально. А также для разъяснения его прав он может обратиться в департамент труда и социальной защиты г. Минска.