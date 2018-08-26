Стоит ли делать прививку своему ребёнку? Взвешиваем все «за» и «против», чтобы не ошибиться

Новости Беларуси. Прививать ребенка или нет – в нашей стране это решение на совести родителей. Медики, как правило, настоятельно рекомендуют сделать прививки, но последнее слово все же за мамой и папой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. После сообщений, подобных тому, что пришло из Ганцевичей, сомнения закрадываются если не у большинства, то у многих. Но есть и другая информация: с начала года в Европе корью заразились около 41 тысячи человек, 37 больных умерли. От кори, напомним, есть прививка. Колоть или воздержаться? Общество разделилось на два лагеря. Хоть силы несоизмеримы, но в последние годы движение антипрививочников активизируется и в Беларуси. И это тот случай, когда пример заразителен.

Ортодоксальные натуропаты и сторонники этих идей – далеко ходить не нужно – уже разожгли эпидемочаг в Украине – там участились вспышки кори, а с начала года уже умерли 12 человек. Да и Европу зараза потряхивает, как выяснилось, из-за слабого звена вакцинопрофилактики – отказников. 46 смертей за два года. Инфекционный локомотив докатился и до нашей страны, как выяснилось, из соседней Украины. За полгода 178 белорусов слегли с официально установленным диагнозом «корь». В Гродно инфекция скосила целое семейство непривитых. Мастер тату Сергей синхронизировал свой организм с природой. Взвесив все за, он решил стать против и вот уже 11 лет ограждает иммунитет своей дочери от защитных агентов.

Сергей Боронцевич, мастер татуировок:

Это борьба с самой природой человека. Для чего ребенку маленькому вкалывать эти яды?

А это не страшилки. Так «звучит» коклюш. Судорожный удушливый кашель может длиться около 10 недель. Кстати, треть детей, подхвативших эту заразу, умирают. А вот полиомиелит вызывает необратимый паралич – у каждого двухсотого…

Это не лирическое отступление – это осложнения, причем ужасающие проявления у каждой инфекции свои. Объединяет лишь риск крайней степени – смерть.

Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии РНПЦ гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Чтобы ребенка защитить, нужно прививать практически начиная с роддома, что у нас делается. Инфекции не дремлют, и как только снижается иммунная прослойка, они сразу проявляются. Плановая иммунизация в Беларуси проводится против 12 инфекций. С мая 2018 года у нас появился новый национальный календарь прививок. Его сверстали с учетом мировых эпидемиологических вызовов и рынка вакцинопроизводства. Пока в Беларуси 98 % детей привиты. Высокие достижения врачей – командная работа. Владимир Пашкович:

В нашем законодательстве человек может отказаться от медицинской помощи, в том числе от прививки. Но он должен оформить это в медицинской документации. С ним будет проводиться работа.

Мама-блогер Вероника Гришкова знает такие истории. В 2017 году на своей соцплощадке в интернете она разместила пост-обращение мамы ребенка, которого якобы не хотели брать в первый класс без прививок. Тогда тема вызвала бурную дискуссию.

Вероника Гришкова:

С точки зрения целесообразности, с точки зрения всеобщего иммунитета и коллективного иммунитета, который и дает нам защиту от этих ужасных болезней, о которых мы не вспоминаем благодаря вакцинации, имеет смысл не пускать в общий коллектив детей, которые могут оказаться слабым звеном. Они могут, на самом деле, болеть скрытыми инфекциями. Они могут сразу не проявляться, а заболеют и привитые дети в том числе.

Известны и кардинальные меры во многих странах. В США детям без прививок светит только домашнее обучение. В Европе антипрививочников придадут финансовому порицанию: штраф во Франции может достигать 30 тысяч евро, в Германии счет беспечности оценивают в 2,5 тысячи. В Италии введен категорический запрет на посещение детских садов для непривитых малышей. Чтобы прививка не стала чумой для уязвимых страхами родителей, нужно отказаться от нагнетающих интернет-форумов и разобраться с умом. Конечно, для Ирины Чертковой это сделать было гораздо проще, ведь она совсем недавно ушла из медицины в материнство.

Ирина Черткова:

Когда я родила своего ребенка, я интересовалась прививками – а какие же прививки в других странах, что они там делают? И на самом деле, там прививок намного больше. Поэтому я, как мама и доктор, сделала бы своему ребенку даже больше прививок, если бы они были доступны у нас в стране. Бывший врач-анестезиолог сталкивалась и с анафилактическим шоком, знает о крайностях человеческой жизни из практики. Потому уверяет: бояться вакцины не стоит. Вероятность такой реакции на прививку сопоставима с реакцией на простое яблоко. Предугадать, как ответит организм, особенно на первопроходцев, практически нереально. Ирина Черткова:

Каждый человек живет и не знает, какой продукт или агент вызовет у него анафилаксию. Я воспринимаю прививки как уход за ребенком.

Ирина своему сыну Милану делает все прививки по календарю. Однако, признается, выбирает все же платную вакцину. Здесь и между производителями можно выбрать, а главное, сделать облегченный вариант. И вот здесь мы остановимся подробней. Итак, прививка. В организм человека вводится антиген, который вырабатывает иммунитет. Зачастую этот самый агент-провокатор ослабленный, но живой штамм микробов и вирусов. Такой тип вакцины используют от туберкулеза, так называемую БЦЖ вводят в организм на 3-5 день жизни. От краснухи, ветрянки, кори, от полиомиелита, цельноклеточный компонент есть и в поливакцине. Как правило, ярко выраженная реакция на живую вакцину встречается чаще, но и иммунитет отвечает на такой вызов сильнее.

Ольга Млявая, врач-педиатр Минского городского центра вакцинопрофилактики:

Каждый ребенок должен быть обязательно осмотрен перед прививкой врачом-педиатром. В зависимости от того, имеет ребенок какие-то хронические заболевания или нет, решается о разрешении к проведению вакцинации. Но есть момент, который позже могут назвать халатностью. Определить прививочный статус – целая процедура. Со здоровым ребенком всё понятно: тщательный осмотр – и к игле. А вот у тех, кто недавно перенес, к примеру, ОРВИ, должны быть анализы минимум недельной свежести. Лабораторное обследование обязаны провести и малышам до года. Кстати, вникнуть в тему вакцинации можно на сайте белорусского Минздрава. Там же изучить список применяемых вакцин.